Black Panther 2 dévoile les arts de ses protagonistes : premier aperçu de l’armure Ironheart

Black Panther: Wakanda Forever continue de montrer du matériel promotionnel avant sa sortie en salles prévue en novembre prochain. À tel point qu’après les premiers arts divulgués (avec le premier regard correspondant sur Namor de Tenoch Huerta) et la publication de sa première bande-annonce émouvante, il y a maintenant jusqu’à 8 arts promotionnels officiels de Black Panther 2, montrant ses principaux protagonistes avec une grande détail et une première image officielle d’Ironheart et de son armure, la version super-héroïque de la jeune Riri Williams qui fera ses débuts dans l’UCM à travers ce film.

Voici à quoi ressemblent les protagonistes de Black Panther : Wakanda Forever

On commence par Shuri (Letitia Wright), qui arbore une nouvelle coiffure et une tenue plus sportive que technologique, même si beaucoup la placent déjà comme la nouvelle Black Panther après la disparition de T’Challa (Chadwick Boseman). Nous continuons avec Nakia (Lupita Nyong’o), qui sera vêtue d’un costume frappant et d’une paire de lames circulaires tranchantes. De son côté, Okoye (Danai Gurira) conservera son apparence habituelle de Dora Milaje avec son costume aux tons rougeâtres et sa puissante lance. On clôture le groupe de Wakandans avec M’Baku (Winston Duke), également avec ses vêtements habituels et sa canne implacable.

Nous faisons le saut vers les nouveaux personnages de Black Panther : Wakanda Forever avec Namor (Tenoch Huerta) et son apparence précédemment filtrée, avec des ailes aux chevilles qui lui permettront de se déplacer librement à la fois dans la mer et dans les airs. On peut également voir Attuma (Alex Livinalli), un guerrier menaçant qui porte une hache tranchante. De son côté, Namora (Mabel Cadena) arbore un look tribal spectaculaire avec un fin harpon à la main. Enfin, on a déjà un premier aperçu d’Ironheart, alter ego de Riri Williams (Dominique Thorne), et son ancienne armure avec un réacteur Arc sur la poitrine qui pourrait bien être le Mark I.

Black Panther : Wakanda Forever sort en salles le 11 novembre 2022.

