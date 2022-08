House of the Dragon, qui est Daemon Targaryen, le prétendant au Trône de Fer ?

Jaehaerys I Targaryen était l’un des rois les plus anciens de Westeros, l’un de ces (rares) monarques qui ont fait progresser les Sept Royaumes. A l’époque de House of the Dragon, le préquel de Game of Thrones, son règne était déjà consommé. Son petit-fils, fils aîné de Baelon Targaryen, s’assit ensuite sur le trône de fer. Parmi les personnages de la série, Daemon Targaryen se démarque sans aucun doute, mais comme cela arrive dans ces dynasties, il est difficile de savoir qui est qui dans l’enchevêtrement des noms, des mariages et des enfants qui s’emmêlent comme des fils : nous le clarifions dans le lignes suivantes.

Matt Smith incarne Daemon Targaryen dans la première saison de House of the Dragon. Dans ces années-là, c’est son frère Viserys I Targaryen qui règne sur les Sept Couronnes. Pourtant, le problème de la succession a toujours été dangereux, surtout dans un endroit aussi hostile et violent que King’s Landing. Le frère du souverain, guerrier féroce et exceptionnel, est très proche dans la lignée de la succession… jusqu’à ce qu’il ne le soit plus.

La question de la succession et le rôle de Daemon

La naissance de la princesse Rhaenyra Targaryen et du reste des enfants de Viserys change le paysage de la succession. Il nomme Rhaenyra princesse de Peyredragon, ce qui indique qu’elle est celle choisie pour devenir la reine titulaire à la mort de son père. Ceci est approuvé par les seigneurs, bien qu’il existe des précédents selon lesquels un descendant masculin arrache le trône à la femme même si elle est la première-née.

Daemon Targaryen a grandi avec Viserys, ils ont donc professé une certaine sympathie l’un pour l’autre. Pourtant, ses actions douteuses étaient bien connues : il était surnommé le Seigneur de Flea Bottom parce qu’il s’entourait de toutes sortes de prostituées, de joueurs et de voleurs. Il portait également l’épée Blood Sister et était présent dans le gouvernement du roi jusqu’à ce qu’il démissionne en raison de l’antipathie qu’Otto Hightower, la Main du Roi, suscitait en lui. Comme d’autres membres de sa famille, il était un cavalier de dragon et possédait sa propre bête, Caraxes. Les désaccords avec le souverain étaient récurrents, les exilés se succédaient mais la nature explosive de Daemon restait intacte.

Démon Targaryen dans House of the Dragon.

La danse des dragons

Sans entrer dans trop de détails complotistes, à la mort de Viserys éclate une guerre de succession : Aegon II Targaryen s’empare du trône malgré le fait que le souhait du monarque était depuis le début que Rhaenyra lui succède. Damon, qui s’est marié plusieurs fois, s’est marié avec la princesse, de sorte qu’il a combattu pour ce camp dans la guerre connue sous le nom de Danse des Dragons. Sur le dos de Caraxes, il a participé à la guerre dont nous ne révélerons pas l’issue pour ne pas gâcher l’expérience.

Qu’il suffise de dire que la Danse des Dragons a été caractérisée comme une guerre fratricide qui a fait grandir la famille Targaryen, plongée dans des batailles fratricides dans lesquelles les dragons se sont battus. Ces créatures ont également vu leur nombre décimé après des combats sanglants.

Démon avec sa femme Rhaenyra Targaryen.

Cela a été un résumé très approximatif qui n’a pour but que de donner quelques coups de pinceau sur le personnage, car les nuances sont infinies et nous ne voulons pas nous attarder sur aucun des événements du livre Fire and Blood, de George RR Martin

La maison du dragon sera diffusée le 22 août sur HBO Max.