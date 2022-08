Embracer Group achète tout : plus de studios et un non divulgué qui coûte une fortune

Limited Run Games, un éditeur spécialisé dans la publication d’éditions physiques de jeux vidéo, a été racheté par Embracer Group, la société qui détient THQ Nordic et Koch Media. Comme si cela ne suffisait pas, le géant a confirmé avoir également racheté Tuxedo Games (Teardown), Tripwire Interactive (Killing Floor), Tatsujin, Bitwave Games, Gioteck et Singtrix, ce dernier spécialisé dans la technologie de traitement audio. Plus intrigant, ils ont mentionné l’achat d’un développeur de jeux console et PC qu’ils ne peuvent pas révéler, bien qu’il s’agisse de l’une des transactions les plus chères de l’histoire.

« Embracer a conclu un accord pour acquérir une autre société de jeux sur PC et consoles, qui pour des raisons commerciales ne sera pas révélée aujourd’hui. Le prix d’achat de cette acquisition non divulguée se situe entre la troisième et la quatrième transaction la plus importante », ont-ils souligné dans l’un des multiples communiqués qu’ils ont publiés sur leur site internet.

Limited Run et bien plus encore : ils ont les droits sur Le Seigneur des Anneaux

Embracer Freemode se spécialisera dans les jeux rétro, les classiques, etc., et c’est à travers cette filiale que s’encadre le rachat de Limited Run et d’autres de ces studios. « En tant que collectionneur vorace moi-même, j’ai admiré les éditions de collection Limited Run. Ils ont construit une marque puissante qui résonne auprès des joueurs », a déclaré Lars Wingefors, PDG d’Embracer Group, dans le communiqué officiel. « Nous voyons des opportunités de croissance future pour votre entreprise », y compris des rééditions de jeux classiques.

Embracer Group va au-delà des jeux vidéo et a annoncé avoir acquis Middle-earth Enterprises, afin qu’ils gèrent les droits du Seigneur des Anneaux, du Hobbit et d’autres œuvres de JRR Tolkien. Bien qu’aucun projet spécifique n’ait été annoncé, ils ont manifesté leur intérêt pour le tournage de films sur des personnages tels qu’Aragorn, Gollum, Galadriel ou Gandalf. Vous pouvez lire tous les détails dans cette news.

