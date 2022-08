Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir réfute la théorie des fans de Sauron

Le Second Âge de la Terre du Milieu est une période cruciale pour l’ascension de Sauron, comme en témoignent Les Appendices, l’une des sources documentaires de la série Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir. Cependant, le producteur exécutif de la série Lindsey Weber a rejeté la théorie selon laquelle le personnage que certains croyaient être Sauron est joué par Anson Boon.

Les spéculations ont commencé dès la diffusion de la bande-annonce du San Diego Comic-Con en juillet dernier. Là, un mystérieux personnage blond fait une apparition qui semble jouer le rôle du méchant. À partir de ce moment, beaucoup ont pensé que c’était le seigneur des ténèbres sans cette armure noire dont nous nous souvenons tous.

Ni Sauron (sauf surprise) ni Anson Boon

« Alors qu’il couvrait mon récent article de TIME sur The Rings of Power, Weber m’a dit en exclusivité que l’acteur de la bande-annonce avait été mal identifié », a déclaré la journaliste Eliana Dockterman. « Le personnage mystérieux est joué par Bridie Sisson, qui a déjà joué dans Cowboy Bebop de Netflix. » Bien que Weber n’ait pas confirmé le nom du personnage, il a décrit ses origines.

« Nous profitons de toutes les spéculations et je peux dire que Bridie Sisson est une actrice incroyable », a déclaré Weber. « Nous pensons également que les fans aimeraient savoir que leur personnage voyage loin à l’est des terres de Rhûn.

A l’époque du Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir, Sauron panse ses plaies après la défaite de son maître, le maléfique Morgoth. Sous l’apparence d’Annatar, il se rend sous couverture aux côtés de forgerons elfes pour apprendre à canaliser le pouvoir dans les anneaux pendant la forge. Plus tard, il réussira à fabriquer l’Anneau Unique, l’un des artefacts maléfiques les plus puissants et les plus dangereux de la Terre du Milieu.

La série sera diffusée le 2 septembre sur Amazon Prime Video. Embracer Group vient d’annoncer qu’il a acheté Middle-earth Enterprises, la société qui détient les droits sur Le Seigneur des Anneaux, Le Hobbit et plus encore.

Source | TEMPS