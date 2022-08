Le producteur de Final Fantasy 16 : « La saga souffre » pour s’adapter aux tendances actuelles

Naoki Yoshida, réalisateur de Final Fantasy XIV et producteur de Final Fantasy XVI, n’est pas satisfait de la façon dont la série s’est adaptée aux tendances de l’industrie. Cela a été admis dans une interview avec Inverse, où il a souligné que la série continue de souffrir de problèmes dans cette ligne.

« Pour ce qui est de savoir si Final Fantasy s’est adapté avec succès aux tendances de l’industrie, je pense que la série est en difficulté en ce moment », a reconnu Yoshida. « Nous sommes à un point où nous recevons de multiples demandes concernant l’orientation de la conception de notre jeu. Pour être honnête, il est impossible de satisfaire toutes ces demandes dans un seul titre. J’ai l’impression que tout ce que nous pouvons faire, c’est créer plusieurs jeux et continuer à les développer au mieux de nos capacités. »

Tourne, pas pour les jeunes générations

Lorsque Final Fantasy a commencé à expérimenter des systèmes de combat en temps réel, les mauvaises réactions de certains fans n’étaient pas à désirer. Malgré la résistance, les studios Square Enix ont continué à virer dans cette direction, ce que Final Fantasy XVI a embrassé avec amour. Selon Naoki Yoshida, les jeunes générations ne voient pas d’un bon œil les virages classiques, elles ont donc décidé de concentrer le combat sur l’action.

« J’appartiens à une génération qui a grandi avec des RPG au tour par tour et commando », a-t-il déclaré dans l’interview. «Je pense que je comprends à quel point cela peut être immersif et intéressant. En revanche, depuis une dizaine d’années, j’ai vu pas mal d’avis » de personnes qui ne comprennent plus « l’intérêt de sélectionner des commandes dans les jeux vidéo », dont beaucoup de jeunes.

Final Fantasy XVI est prévu sur PlayStation 5 et sera mis en vente à l’été 2023, bien qu’il n’ait pas encore de date plus précise.

Source | inverse