Goku et Vegeta dansent sur Fortnite : compilation des mèmes et vidéos les plus absurdes

L’arrivée de Goku, Vegeta, Bulma et Beerus de Dragon Ball Super à Fortnite se donne beaucoup, tant pour le contenu lui-même que pour les memes, les danses et le nombre de situations aussi drôles qu’absurdes qui se déroulent dans le jeu . Dans cette news nous rassemblons les clips vidéo qui sont devenus viraux après cette nouvelle collaboration Fortnite Saison 3. On commence :

Goku fait le Get Griddy après avoir remporté un match avec un Kamehameha

Imaginez que vous n’avez pas touché à Fortnite depuis quelques années et que vous voyez soudainement ce clip vidéo. Goku à Fortnite, lançant un Kamehameha… pour finir par faire le Get Griddy après avoir gagné la partie. Les réactions de plusieurs utilisateurs de Twitter ne se sont pas fait attendre. « C’est comme regarder un jeu avec mille mods installés » est l’une des réactions les plus récurrentes.

Vegeta est infidèle à Bulma… et il fait irruption sur la scène

Le prince des Saiyans, Vegeta, a des vices cachés… et Bulma n’aime pas qu’une autre femme twerke devant son mari.

Thanos, Goku, Rick Sánchez et Naruto dans la même équipe

Le nombre de collaborations dans Fortnite avec toutes sortes de sagas fait que, chaque fois qu’il y a une nouvelle collaboration importante, les images de ce type prolifèrent. Thanos, Goku, Rick Sánchez et Naruto dans le hall, dans la même équipe. Chose impensable il y a quelques années.

Végéta dansant la Macarena

Un classique. La Macarena est arrivée à Fortnite en juin 2021, et nous n’avons pas pu résister à mettre Vegeta dansant un tel classique. Des Saiyans, il est « seulement » le prince, mais de la piste de danse, il est le roi.

La puissance de l’Ultra Instinct de Goku

Lorsque Goku atteint Ultra Instinct, il dispose d’un pouvoir sans précédent… y compris sur la piste de danse. Tout ne sera pas des combats, bien sûr. Ici, nous avons Kakarot dansant le Rollie sous sa forme Ultra Instinct. La vraie doctrine égoïste.

La collaboration Dragon Ball Super à Fortnite a apporté toutes sortes de nouveaux contenus, y compris de nouvelles missions, et bien sûr, des skins Goku, Vegeta, Beerus et Bulma.

Sources: Twitter/BigFurryBalls, Twitter/SavinTheBees, Twitter/Powerful_Imgs, Twitter/OnTheDownLoThoFortnite Battle Royale, fait maison