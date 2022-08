Tower of Fantasy : sortira-t-il sur PS4, Switch et autres consoles ? C’est ce que disent les développeurs

Un nouveau prétendant au trône de jeu gratuit le plus populaire a fait son apparition, et ce n’est autre que Tower of Fantasy, dont nous avons longuement parlé hier. Après le succès de Genshin Impact, un autre studio chinois aspire à devenir le favori des fans du genre RPG et looting qui veulent trouver un jeu à assortir sur mobile, et bien sûr ils ont tout pour y parvenir. Et comme tout jeu gratuit qui se respecte et qui connaît un certain succès et qui commence son voyage sur les téléphones portables et les PC, la grande question est… atteindra-t-il d’autres plateformes ?

Ses créateurs parlent de son arrivée sur consoles

Évidemment, comme cela s’est produit avec Genshin Impact, c’est quelque chose qui pourrait arriver tôt ou tard, mais si l’on se fie aux paroles des responsables, ce sera plutôt tard.

« Il n’est actuellement pas prévu de sortir le jeu sur consoles dans un avenir proche, car nous nous concentrons uniquement sur les mobiles et les PC dans cette version mondiale », a déclaré le compte Twitter officiel du jeu. « Nous apprécions votre support et publierons une mise à jour si cela change. »

Il faut également se rappeler que, malgré le fait qu’il ait été annoncé précédemment, par exemple Genshin Impact n’a pas encore atteint Nintendo Switch, et une date de clôture n’est même pas en vue. Pour cette raison, Hotta Studio préfère agir avec prudence, du moins pour le moment, ce qui ne veut pas dire qu’il est loin d’être exclu qu’il finisse par arriver dans le futur.

Y a-t-il des raisons d’être optimiste ? Si l’exemple continue d’être la popularité de Genshin Impact, sans aucun doute. Le jeu miHoYo a été sacré le plus populaire sur Twitter au cours des premiers mois de 2022, ce qui montre qu’il s’agit d’un genre et d’un marché, mobile, avec un large éventail de publics cibles. Cependant, et comme ils l’assurent de Hotta, pour l’instant, nous ne pouvons nous attendre à de futures nouvelles à ce sujet que dans les futures mises à jour.