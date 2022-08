La figurine One Piece qui rend hommage au personnage le plus sous-estimé de Wano

One Piece est comme le vin et il vieillit bien. 25 ans après sa première, le manga d’Eiichiro Oda est toujours aussi doux et vient de clore un arc (celui du pays Wano) et une saga (celle des Quatre Empereurs) qui resteront dans l’histoire. Que personne ne soit aveuglé par la nostalgie. La guerre d’Onigashima n’a rien à envier à Marineford et nous a laissé des personnages, des combats et des découvertes mémorables.

Aujourd’hui, grâce à Banpresto, nous vous proposons l’une de ces figurines parfaites pour commémorer la plus grande bataille de Mugiwara à ce jour. C’est la nouvelle figure d’Ulti, icône du Tobiroppo et protagoniste de plus de bagarres que quiconque dans l’antre de Kaidou. Luffy, Yamato, Usopp, Nami, Tama et même Big Mom l’ont vu et souhaité avec elle. Découvrons-le et revoyons l’histoire d’un personnage aussi éphémère que provocateur.

Et rappelez-vous que vous pouvez trouver ceci et d’autres chiffres sur banpresto.es

Garde personnelle de Kaido

L’équipage redoutable de Kaido n’est que cela, redoutable, non seulement à cause de la force de ses membres, mais aussi à cause de sa taille. Des dizaines, des centaines ! de pirates, de samouraïs et de créatures comme les chiffres (géants créés dans Punk Hazard). Il y en a quelques-uns (les serveurs) qui attendent de recevoir le fruit du démon qui les rendra mi-humains, mi-animaux (Kaido est surnommé le roi des bêtes pour une raison).

D’autres ont reçu leur fruit, mais c’était défectueux, les laissant avec un sourire sinistre pour la vie sur leur visage. Un sourire qu’ils ne peuvent pas changer, peu importe leur tristesse et leur envie de mourir (les plaisirs). On retrouve également ceux qui ont réussi à se transformer avec leur akuma no mi respectif (les gifters) et bien sûr une petite élite parmi ceux-ci que l’on appelle les shinuchi (Hawkins, membre de la pire génération, fait partie de ce groupe, donc que vous vous faites une idée).

Et surtout, il ne resterait que Kaidou lui-même, ses trois têtes d’affiche (King, Queen et Jack) et le tobiroppo. Faisant partie du conseil du roi des bêtes, le tobiropp est un groupe de six têtes d’affiche qui n’attendent que la bénédiction de leur capitaine pour défier les détenteurs de cet honneur et prendre leur place de force. Ulti à leur tête.

La demi-soeur de Yamato

Une telle hiérarchie est du charabia, nous en sommes conscients, mais cela devrait aider à vous donner une idée de la force et de l’importance de l’Ulti. C’est l’élite parmi l’élite de la mer. L’un des rares personnages vers qui le Kaidou se tourne lorsqu’il a un problème. Et de fait, Ulti est le seul des tobiroppo à avoir le courage et la capacité de lui tenir tête verbalement sans conséquence. Si une de vos commandes vous semble stupide, cela ne vous dérange pas de le lui dire. Là où d’autres restent silencieux et tremblent, Ulti fronce les sourcils et grogne.

Spooky et avant-gardiste, cela aide peut-être qu’elle soit la fille adoptive de Kaidou, qui l’a accueillie lorsqu’elle était orpheline, tout comme il l’a fait avec son jeune frère, Page One (un autre membre du tobiroppo et un personnage dont Ulti ne se débarrasse jamais ). ). Si on accepte qu’Ace, Sabo et Luffy sont frères, on pourrait dire que Yamato et Ulti sont aussi frères. Des demi-frères de caractère et redoutables au combat.

Capable de battre Luffy ?

Car une autre façon de comprendre la puissance d’Ulti est de revoir les combats dans lesquels elle est impliquée pendant la guerre d’Onigashima. Non seulement il bat Luffy dans un duel de coup de tête, mais il aurait pu le vaincre carrément sans l’apparition de la star de Yamato. Imaginez son importance qu’Ulti soit la méthode d’Oda pour démontrer l’énorme puissance de Yamato.

Plus tard, ils sont vus avec Nami, Usopp et Tama en même temps, jouant dans l’une des scènes les plus émouvantes de Wano. La séquence dans laquelle il laisse Nami au bord de la mort et oblige le navigateur du Chapeau de Paille à dire que leur capitaine ne sera pas le prochain Roi des Pirates (chose à laquelle elle, en larmes et consciente qu’elle va mourir s’il dit non, il refuse). Tout cela parce qu’Ulti veut et croit aveuglément que Kaido sera le futur roi des pirates et le véritable successeur de Gol D. Roger. C’est à quel point elle est fidèle à ses principes et à son peuple. Dommage que sa fin, pas pour cette raison dépourvue d’épopée, dans laquelle elle meurt aux mains d’un fugitif de Big Mom à cause de ses problèmes avec Law et Kidd.

Un fruit du démon préhistorique

À seulement 22 ans et avec une prime de 400 000 millions sur sa tête, Ulti possède le Ryu Ryu no Mi, un modèle de pachycéphalosaure. Un zoan préhistorique qui lui permet de se transformer en dinosaure. Sa forme mi-bête / mi-humaine est ce qu’il adopte dans la figure d’aujourd’hui, avec les meilleures caractéristiques des deux mondes.

Il a le pouvoir de sa queue et de ses griffes, capable de traverser n’importe quoi, mais en même temps il conserve son apparence caractéristique, avec des cheveux raides et bleu foncé, de grands yeux roses, des cornes d’Oni et un masque à double couche qui couvre son visage bouche et nez. Qu’ont les personnages qui cachent une partie de leur visage qu’on aime tant ? Kakashi, Katakuri…

La figurine Banpresto est également livrée avec une base au sol sur laquelle marcher (les restes effondrés d’Onigashima), se projetant avec sa cape et son bras pour une attaque imminente, forçant le mouvement et permettant aux détails de proliférer. Chaque courbe, chaque pli, chaque nuance de couleur et d’éclairage y trouve sa place. C’est la meilleure figurine Ulti à ce jour et, comme nous l’avons dit au début, l’un de ces choix parfaits pour se souvenir d’un arc qui restera dans l’histoire.

Il mesure 16 centimètres, pèse un peu plus d’un demi-kilo et fait partie de la collection One Piece Girls avec la silhouette de la toujours magnifique Black Maria et deux autres figurines Yamato, avec et sans masque. Vous pouvez retrouver toutes les figurines One Piece sur la page Banpresto et démontrer avec elles que vous êtes encore plus fans du travail d’Eiichiro Oda que Bartolomeo de Luffy et compagnie.