Xbox suggère l’arrivée possible de Death Stranding sur PC Game Pass

La photo de fond du compte Twitter officiel du PC Game Pass a changé mardi dernier. L’image montre un décor montagneux que les fans n’ont pas tardé à identifier : il correspond à l’un des lieux de Death Stranding, le titre développé par Kojima Productions pour PS4, PS5 et PC. Bien que le produit ne soit pas sorti sur les consoles Xbox, puisqu’il a été édité par Sony lui-même, la version PC a été éditée par 505 Games.

« Parfois, nous aimons simplement une bonne photo de paysage », ont-ils écrit. Pour le moment, Xbox n’a pas confirmé que le jeu sera disponible sur le service, bien que tous les indices pointent vers cette possibilité. Il faudra attendre que Redmond en parle, bien que le fait que le portage PC ait été publié par un autre éditeur semble faciliter le processus.

L’humanité au bord du gouffre

Death Stranding suit les traces de Sam Porter Bridges, un livreur qui sera choisi pour relier les territoires des États-Unis brisés. La frontière entre les vivants et les morts s’amincit, au point que le monde est sur le point de plonger dans les abysses les plus profonds. Ce titre réalisé par Hideo Kojima est d’abord sorti sur PlayStation 4, mais quelques mois plus tard c’était au tour du PC.

Quant à l’édition Director’s Cut, elle comprend des améliorations graphiques et de performances, ainsi que du contenu bonus. Les deux peuvent être appréciés sur PlayStation 5 et PC. Et quelle est la prochaine étape pour Kojima ? Ce que l’on sait, c’est qu’il a signé un accord avec Xbox pour développer son nouveau jeu vidéo, qui profitera de la technologie cloud. À ce jour, ils n’ont pas partagé plus de détails à ce sujet.

