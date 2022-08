Mark Ruffalo (Hulk) défend la diversité de Marvel et critique la répétition de la formule Star Wars

Mark Ruffalo, l’acteur bien connu qui a joué Hulk dans l’UCM pendant plus d’une décennie, reviendra dans le présent avec la première imminente de She-Hulk : She-Hulk Lawyer, la nouvelle série Marvel Studios pour Disney+. Un retour qui, même s’il ne s’agira que d’un rôle secondaire dans la série, sera le mentor de sa cousine Jennifer Walters dans sa transformation en She-Hulk. Et profitant de la promotion de la nouvelle série dont il fait partie, Ruffalo n’a pas hésité à louer la variété et la polyvalence des films de l’univers cinématographique Marvel, critiquant également la formule répétitive appliquée à l’une des grandes sagas cinématographiques de il y a des décennies sous le nom de StarWars.

Marvel et Star Wars : variété versus répétition ?

C’est ainsi que Ruffalo lui-même l’a exprimé dans une récente interview accordée au média Metro, défendant l’excès supposé de contenu de Marvel Studios qui nous vient à la fois du cinéma et de la télévision : « Ce n’est pas quelque chose qui m’inquiète. Je comprends que ces choses suivent leur cours et puis quelque chose d’autre arrive. Mais ce que Marvel a bien fait, c’est qu’au sein du MCU, tout comme avec les comics, ils permettent à un réalisateur ou à un acteur de recréer chaque morceau dans son propre style, à sa ressemblance. Marvel leur permet généralement d’apporter cela au matériel précédent », explique Ruffalo.

Au contraire, Ruffalo en profite pour lancer une fléchette à une autre des grandes sagas cinématographiques telles que Star Wars, une franchise qui, selon lui, n’a pas eu le succès de Marvel en gardant sa formule fraîche au fil des ans: « Si vous regardez Star Wars, vous aurez pratiquement le même Star Wars à chaque fois. J’ai peut-être un peu d’humour. Vous pouvez avoir une animation un peu différente. Mais vous êtes toujours, vraiment, dans ce même genre de monde. Mais avec Marvel, vous pouvez avoir une sensation complètement différente, même au sein de l’univers Marvel », conclut Ruffalo.

She-Hulk: Lawyer She-Hulk sera présenté demain sur Disney + avec son premier épisode.

Source | Mètre