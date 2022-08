Call of Duty: Warzone 2 est plus proche que nous ne le pensions après avoir divulgué sa date de sortie

Call of Duty: Warzone 2 est plus proche que nous ne le pensions. Certains documents internes d’Activision divulgués par le réseau indiquent que son lancement pointe vers le 16 novembre prochain. Plus précisément, son activation est prévue pour 19h00 (CEST). Bien sûr, la date peut varier en fonction du déroulement interne du développement.

Que savons-nous de Call of Duty : Warzone 2 ?

La suite de la populaire bataille royale fera partie de l’écosystème qui établira Call of Duty : Modern Warfare 2 à partir du 28 octobre, date à laquelle il fera ses débuts sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC. En fait, les responsables parlent qu’il s’agira « d’une extension » de l’univers de Modern Warfare « étroitement intégré » à la livraison premium.

Cette extension est transférée sur le plan jouable. Comme pour l’original, tout le contenu, les systèmes et les mécanismes de Modern Warfare 2 façonneront la formule de la bataille royale. Parmi les nouveautés, l’extension de l’armurier (personnalisation des armes), la possibilité de nager et de combattre sous l’eau et un nouveau système de contrôle des véhicules se démarquent.

Sur la carte, nous verrons des ennemis contrôlés par l’intelligence artificielle distribués qui façonneront « la meilleure expérience Warzone depuis longtemps ». Comment vont-ils s’adapter ? C’est toujours un mystère, bien que les indices partagés par Infinity Ward indiquent des bastions où un butin de grande valeur vous attend.

Malheureusement, les progrès que vous avez réalisés depuis mars 2022 resteront dans l’original. Call of Duty: Warzone 2 est une expérience distincte de son prédécesseur dans laquelle tous les joueurs repartiront de zéro. La décision est motivée par les changements dans l’inventaire et les nouveautés que Modern Warfare 2 mettra en œuvre lors du développement des classes.

Tout cela fait partie du « plan le plus ambitieux de l’histoire de la saga ». L’avenir de Call of Duty est soutenu par le fort engagement d’Activision envers ces deux expériences. Nous connaîtrons plus de détails lors de la célébration de Call of Duty: Next, un événement prévu pour le 15 septembre.

Source : CharlieIntel