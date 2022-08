Obtenez deux Pokémon gratuits pour Pokémon Sword and Shield pendant les championnats du monde 2022

Le Championnat du Monde Pokémon 2022 prépare une offre succulente pour les joueurs des principales livraisons d’aujourd’hui. Plus précisément, si vous êtes un utilisateur de Pokémon Sword and Shield, vous pouvez obtenir deux Pokémon sans frais supplémentaires, selon que vous y assisterez en personne ou que vous le suivrez depuis chez vous.

Quels sont les Pokémon gratuits du Pokémon World Championship 2022 ?

Les participants aux Championnats du monde Pokémon 2022, qui se tiendront du 18 au 21 août dans la ville de Londres, pourront obtenir un Sinistea avec l’objet Mu-mu Milk. The Pokémon Company encourage ceux qui viennent apporter leur Nintendo Switch à échanger le code sur place. Pendant la bande d’activités, ils informeront de l’heure de distribution; Vous trouverez toutes les informations sur les affiches distribuées avec l’événement.

Ceux qui suivent le Championnat depuis chez eux auront la possibilité d’ajouter un autre Pokémon. Celui choisi pour jouer dans la promotion est Victini, un Pokémon singulier de type psychique et feu appartenant à la cinquième génération. Lors des diffusions officielles sur Twitch et YouTube, ils partageront le mot de passe pour le déverrouiller. Dans ce cas, le code peut être utilisé jusqu’au 22 août à 01h59 (CEST). Vous ne pouvez en recevoir qu’un par match.

Quels autres cadeaux seront offerts?

Pokémon Sword and Shield n’est pas le seul jeu de la licence à offrir des récompenses à la communauté. Les joueurs de Pokémon GO peuvent recevoir gratuitement deux t-shirts exclusifs à l’événement, un pour ceux qui font tourner le disque photo PokéStop du stand Niantic en personne et un qui sera partagé lors des diffusions.

Si vous jouez à Pokémon UNITE, la promotion sera similaire. Obtenez un t-shirt à thème pour votre entraîneur en utilisant un code distribué en personne et par le biais de diffusions. Enfin, le Jeu de Cartes à Collectionner Pokémon proposera la carte White Peak Stadium au format numérique, également distribuée dans le cadre de la célébration. Vous pouvez l’utiliser jusqu’au 29 août à 08h00 (CEST).

Source : La société Pokémon