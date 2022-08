QuakeCon 2022: calendrier des activités, date de début et à quelle heure commence-t-il

Plus de 25 ans se sont écoulés depuis la première édition de la convention annuelle de Bethesda et ZeniMax Media, et une année de plus, nous sommes sur le point de profiter à nouveau de la foire : la GamesCon 2022 commence le jeudi 18 août prochain et se prolongera jusqu’au dimanche 21 De tous les espaces et programmes que l’on retrouve sur son calendrier, force est de constater que vendredi sera le jour le plus fort de cette édition. Nous vous disons tout ce que vous devez savoir pour ne pas manquer le contenu le plus remarquable.

Où regarder les événements QuakeCon 2022 ?

Ci-dessous nous vous proposons les différents liens qui correspondent à chaque espace. Plus bas, sur le calendrier, nous vous indiquerons où trouver chaque espace.

Vous pouvez regarder la grande majorité des événements en direct sur la chaîne officielle Bethesda Twitch.

Les tournois Quake seront diffusés exclusivement sur la chaîne officielle de la série, également sur Twitch.

De plus, il y a aussi des chats et des matchs organisés sur Discord. Vous pouvez vous inscrire via le lien d’invitation suivant. Vous devez cliquer sur le lien après vous être connecté avec votre utilisateur sur PC ou depuis mobile)

Enfin, il y a quelques créneaux qui ne peuvent être suivis que sur la chaîne communautaire QuakeCon Twitch.

Quand commence la QuakeCon 2022 ?

Avec le tableau suivant, vous pouvez facilement gérer les différents horaires, car il existe de nombreux programmes, tournois et espaces secondaires tels que les chats Discord et les jeux organisés, entre autres. La cérémonie d’ouverture aura lieu le jeudi 18 août à 19h00 (heure de la France). Nous vous proposons l’heure de début de la QuakeCon 2022 pour de France, l’Amérique latine et les États-Unis.

France () : à 19h00

France (îles Canaries) : à 18h00

Argentine : à 14h00

Bolivie : à 13h00

Brésil : à 16h00

Chili : à 13h00

Colombie : à 12h00

Costa Rica : à 11h00

Cuba : à 13h00

Equateur : à 12h00

El Salvador : à 11h00

États-Unis (Washington DC) : à 13h00

États-Unis (PT) : à 10h00

Guatemala : à 11h00

Honduras : à 11h00

Mexique : à 12h00

Nicaragua : à 11h00

Panama : à 12h00

Paraguay : à 13h00

Pérou : à 12h00

Porto Rico : à 13h00

République Dominicaine : à 13h00

Uruguay : à 14h00

Venezuela : à 13h00

Calendrier des événements QuakeCon 2022

Avec la définition de chaque espace, nous indiquons où vous pouvez le suivre en direct.

jeudi 18 août

Cérémonie d’ouverture – Bethesda Twitch (19:00 CEST)

Espace Redfall – Bethesda Twitch (19h15 CEST)

Espace en ligne The Elder Scrolls – Bethesda Twitch (19h45 CEST)

The Elder Scrolls Online Veteran Challenges – Bethesda Twitch (20h30 CEST)

Machine à sous PC Mod – Bethesda Twitch (21h15 CEST)

QuakeCon Maybe-A-Thon – Bethesda Twitch (21h30 CEST)

Événement Cosplay – ​​Bethesda Twitch (21h45 CEST)

Espace Fallout 7 – Bethesda Twitch (22h30 CEST)

Fallout 4 Charity Speedrun – Bethesda Twitch (23:00 CEST)

Tournois Quake – Chaîne Quake Twitch (12h30-22h15 CEST)

vendredi 19 août

Machine à sous PC Mod – Bethesda Twitch (00:00 CEST)

QuakeCon Maybe-A-Thon – Bethesda Twitch (00:15 CEST)

Quake 4 VS 4 Developer Match – Bethesda Twitch (00:30 CEST)

Ghostwire Tokyo Charity Speedrun – Bethesda Twitch (01:15 CEST)

Machine à sous PC Mod – Bethesda Twitch (01:45 CEST)

QuakeCon Maybe-A-Thon – Bethesda Twitch (02:00 CEST)

Espace clavier – Bethesda Twitch (02:15 CEST)

Concours de cuisine dans The Elder Scrolls Online – Bethesda Twitch (03:30 CEST)

Ghostwire Tokyo Space – Bethesda Twitch (04:30 CEST)

Match et concours dans The Elder Scrolls Online – Bethesda Twitch (05:30 CEST)

Place aux actualités à la QuakeCon 2022 – Bethesda Twitch (13:00 CEST)

Récapitulatif de la QuakeCon 2022 jusqu’à présent – Bethesda Twitch (14:00 CEST)

Refroidissement liquide PC et espace mod – Bethesda Twitch (14h30 CEST)

Match communautaire Skyrim – Bethesda Twitch (17:00 CEST)

Quake Space et Quake Champions – Bethesda Twitch (15:10 CEST)

Espace Fallout 76 – Bethesda Twitch (15:50 CEST)

Espace Deathloop – Bethesda Twitch (16:00 CEST)

Quiz Fallout – Bethesda Twitch (16:30 CEST)

Cabine de photographie à Ghostwire Tokyo – Bethesda’s Twitch (16:40 CEST)

Concours de cuisine dans The Elder Scrolls Online – Bethesda Twitch (17:00 CEST)

Questions-réponses sur The Elder Scrolls Online – Bethesda Twitch (17:00 CEST)

Redfall Space et Deathloop – Bethesda Twitch (17h30 CEST)

Espace Fallout 76 – Bethesda Twitch (17:45 CEST)

Fallout 76 : Match multijoueur – Bethesda Twitch (18h00 CEST)

Espace MachineGames – Bethesda Twitch (18h30 CEST)

L’héritage et l’avenir d’Arkane Studios – Bethesda Twitch (18h45 CEST)

Espace Streamer sur The Elder Scrolls Online – Bethesda Twitch (19:00 CEST)

Concours de recherche de chats et de chiens à Ghostwire Tokyo – Bethesda Twitch (19h15 CEST)

Photomaton à Ghostwire Tokyo et Deathloop – Bethesda’s Twitch (19:30 CEST)

Défis Skyrim avec streamers – Bethesda Twitch (20:00 CEST)

Match The Elder Scrolls Online entre Eurogamer et les abonnés – Bethesda Twitch (20:00 CEST)

Quiz Bethesda et Xbox – Bethesda Twitch (20h30 CEST)

Cérémonie de clôture de la QuakeCon 2022 – Bethesda Twitch (21h00 CEST)

Message d’adieu de la QuakeCon 2022 – Bethesda Twitch (22:00 CEST)

samedi 20 août

DOOM Story – Chaîne communautaire (00:00 CEST)

Golf entre amis – Discord Matches (02:00 CEST)

Jouez à des jeux à la demande – Chaîne communautaire (03:00 CEST)

Matchs de jeux à la demande – Chaîne communautaire (17:00 CEST)

Quake – Discord Matches (17:00 CEST)

Tournois Quake – Chaîne Quake Twitch (12h30-22h30 CEST)

dimanche 21 août

Concours de Modding PC – Discord (00:00 CEST)

Jeux de golf entre amis – Discord (3:00 CEST)

Jeux à la demande Matchs en direct – Chaîne communautaire (3:00 CEST)

