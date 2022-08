Ils accusent à nouveau Activision de plagiat pour un skin de Call of Duty : Warzone

Activision Blizzard vient de présenter ses excuses pour le plagiat d’un de ses skins, mais le géant nord-américain fait face à des accusations similaires en raison d’un des nouveaux aspects de Call of Duty. Zone de guerre et avant-garde. Robert Bowling, responsable de Midgnight Studios et anciennement d’Infinity Ward, l’un des studios responsables de COD, travaille sur le tireur Deadrop, et l’un des personnages du jeu ressemble plus que suspect à le skin du jeu Activision.

Comme d’habitude dans ces cas-là, c’est d’abord sur les réseaux sociaux que le feu a commencé à prendre feu. Après avoir été mentionné dans certains tweets, Robert Bowling a écrit ce qui suit : « Mettez au moins mon nom dessus. » Pour le moment, Activision Blizzard n’a pas commenté l’affaire, bien que l’affaire rappelle fortement le skin Loyal Samoyède, qui a été retiré du jeu après des accusations de plagiat.

Dans une déclaration laconique envoyée à JeuxServer, les éditeurs de Call of Duty ont reconnu l’erreur et souligné leur « respect de la créativité » et de la « création de contenu ». Bien qu’ils aiment Loyal Samoyed », la société a admis qu’ils s’étaient « trompés », ils ont donc pris la décision de supprimer toutes les références à le skin à la fois dans le jeu et en dehors. « Nous nous excusons pour le faux pas. »

Nouvelle zone de guerre en route

Call of Duty: Warzone est téléchargeable gratuitement sous un modèle de jeu gratuit sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S et PC. Infinity Ward reprendra les rênes du projet avec la sortie de la version 2.0, qui sera une nouvelle expérience dans le genre battle royale. À ce jour, il n’y a pas de date de sortie précise, même si elle devrait arriver en 2022.

Le prochain épisode principal est Call of Duty : Modern Warfare 2, qui sortira sur les mêmes plateformes le 28 octobre.

Source | Kotaku