Hogwarts Legacy opérera sa magie à la Gamescom Opening Night Live

L’enchantement ne s’est pas complètement estompé en 2022. Hogwarts Legacy ne sortira peut-être pas cette année, mais Warner Bros. Games s’apprête à fournir de nouvelles informations sur l’ambitieux jeu vidéo se déroulant dans l’univers Harry Potter. Après avoir annoncé son report, le journaliste et présentateur Geoff Keighley a révélé que le titre réapparaîtra lors de la Gamescom Opening Night Live le mardi 23 août prochain.

« Ne manquez pas un aperçu exclusif de Hogwarts Legacy lors de la Gamescom Opening Night Live », a tweeté Keighley. La cérémonie d’ouverture de la foire allemande débutera à 20h00 (CEST), où des annonces et des surprises étranges sont attendues.

Sortie le 10 février 2023

Parfois, les silences en disent plus qu’il n’y paraît. Hogwarts Legacy avait une fenêtre de sortie fixée pour Noël 2022, mais Warner Bros. Games n’avait confirmé aucune date précise. Quelques mois après son arrivée, l’absence de nouvelles laissait présager une annonce comme celle qui a eu lieu. « L’équipe est ravie que vous y jouiez, mais nous avons besoin d’un peu plus de temps pour offrir la meilleure expérience de jeu possible », ont-ils posté sur leurs réseaux sociaux.

Hogwarts Legacy verra enfin le jour le 10 février 2023 sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S et PC. La version Nintendo Switch ne fera pas ses débuts en même temps, bien qu’ils n’aient pas encore révélé quand ce sera. Selon le communiqué, ils rendront bientôt compte de la date de sortie de l’hybride de Kyoto. Dans tous les cas, on ne sait toujours pas s’il s’agit d’un port natif ou d’un produit cloud. Ce jeu vidéo fonctionne sous le moteur Unreal Engine 4, une technologie utilisée par d’autres jeux Nintendo Switch.

