Simu Liu (Shang-Chi) réagit à la forme imposante de Kang pour Avengers 5

Simu Liu, l’acteur qui incarne Shang-Chi dans l’UCM, a réagi à la forme imposante de Jonathan Majors, qui incarnera Kang le Conquérant dans Avengers 5. A tel point que le protagoniste de Shang-Chi et la Légende des Ten Rings a partagé une photographie récente de l’acteur qui a déjà donné vie à une variante de Kang dans la série Loki en plein tournage de Creed 3, dans laquelle il apparaît plus musclé que jamais pour son rôle dans le troisième volet de la sous-saga de Rocky avec Michael B. Jordan.

« Les Avengers sont définitivement foutus »

C’est ainsi que Simu Liu lui-même l’a exprimé avec humour dans sa publication avec la photographie de Majors, dans laquelle on peut voir l’acteur sans chemise et portant une apparence vraiment impressionnante, avec un état de musculation spectaculaire. Tout cela grâce à son rôle dans Creed 3, où il partagera le ring avec Michael B. Jordan, qui faisait déjà partie de l’UCM en tant que Killmonger dans Black Panther.

Malgré le fait que Jonathan Majors possède déjà un physique remarquable, il semblerait que l’on verra sa version la plus redoutable dans Avengers : La Dynastie Kang. Et c’est que bien que nous ayons déjà vu l’acteur jouer une variante du méchant dans la série Disney + Loki, il est prévu que nous verrons un premier regard sur Kang en tant que tel dans Ant-Man and the Wasp : Quantumania.

Bien que tout semble indiquer que le Kang le plus imposant fera une apparition dans le premier des deux films Avengers prévus pour 2025, c’est-à-dire Avengers : La Dynastie Kang et Avengers : Guerres secrètes.

Simu Liu et le reste des composants des nouveaux Avengers peuvent désormais se préparer à affronter un véritable titan galactique avec la version de Kang le Conquérant de Jonathan Majors.

Source | BD