CoD Modern Warfare 2 proposera sa campagne une semaine avant le lancement pour les réservations numériques

Multijoueur ou campagne ? Vous n’aurez plus ce doute de Call of Duty : Modern Warfare 2. Activision a confirmé une promotion spéciale pour ceux qui la réservent au format numérique. Que vous soyez sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One ou PC, si vous le pré-achetez vous pourrez accéder au mode histoire dès le 20 octobre, huit jours avant son lancement officiel.

Cet accès anticipé permet aux joueurs de se plonger dans une partie pertinente de son offre en tant qu’apéritif pré-multijoueur. « Cette campagne propose des missions en Europe, en Asie et dans les Amériques, et devrait être une expérience incroyable à plusieurs niveaux », souligne la société sur son site officiel. Ils nous parlent d’assauts « explosifs à 30 000 pieds sur des ennemis », d’assauts contre des forteresses et des missions furtives toujours récurrentes, qui en 2019 reflétaient certains des meilleurs moments de Modern Warfare.

En haut de ce paragraphe, vous pouvez voir un nouveau teaser de ce contenu. Parmi les scénarios présentés, un assaut sur un gratte-ciel en rappel et un tireur d’élite camouflé dans l’herbe se démarquent, l’une des images les plus emblématiques de la franchise. Nous savons que dans cette mission nous visiterons de France.

L’avenir de Modern Warfare 2

La promotion fait partie du calendrier des activités de Modern Warfare 2 jusqu’au 28 octobre. La première étape sera la célébration de sa période bêta au cours de la seconde moitié de septembre. Deux manches permettront aux joueurs de profiter d’un aperçu des fonctionnalités multijoueurs. D’abord, ce sera sur PlayStation entre le 16 et le 20 ; du 22 au 26 septembre, au lieu de cela, tous les systèmes le feront en même temps. Les fonctionnalités Crossplay seront déjà activées dans la version d’essai.

Campagne, multijoueur… et bataille royale. Warzone 2.0 est toujours prévue pour fin 2022 dans le cadre de l’écosystème Modern Warfare 2. Nous en saurons plus lors de la présentation de Call of Duty Next.

Source : Appel du devoir