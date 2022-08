Combien d’épisodes a The Rings of Power et la date de sortie de chacun d’eux

Les anneaux de pouvoir sont juste au coin de la rue. La nouvelle série du Seigneur des anneaux sera présentée en première sur Amazon Prime Video le 2 septembre et ses créateurs ont déjà voulu partager son calendrier et son format. Du nombre de chapitres dont il dispose à la sortie de chacun de ses épisodes. La série sera diffusée entre le 2 septembre et le 14 octobre, en se levant tôt chaque jour.

Combien de chapitres compte The Rings of Power ?

The Rings of Power comporte 8 épisodes d’une heure. D’Amazon, ils ont déclaré à plusieurs reprises que la série comprendra 5 saisons et environ 50 heures, donc une sur deux, ou les prochaines saisons auront plus d’épisodes, ou il y aura des chapitres d’un peu plus de soixante minutes. Voici comment JD Payne, l’un des showrunners, s’est exprimé sur sa durée :

« Nous savons depuis le début quelle est la taille de la toile. Nous sommes confrontés à une grande histoire avec son début, son milieu et sa fin respectifs. Il y a des choses de la première saison qui ne seront résolues qu’à la saison cinq. »

Quand sortent les nouveaux épisodes de The Rings of Power ?

Tous les épisodes de The Rings of Power, encore sans nom, sortent tous les vendredis à la première heure du matin. Les deux premiers sortent en même temps dans le monde entier et seront disponibles un peu plus tôt, mais le reste arrivera à l’aube. Voici le calendrier et l’heure à laquelle ils seront disponibles sur Amazon Prime Video pour de France.

Épisode 1 : 2 septembre à 03h00 du matin. Épisode 2 : 2 septembre à 03h00 du matin. Épisode 3 : 9 septembre à 06h00 du matin. Épisode 4 : 16 septembre à 06h00 du matin. Épisode 5 : 23 septembre à 06h00 du matin. Épisode 6 : 30 septembre à 06h00 du matin. Épisode 7 : 7 octobre à 06h00 du matin. Épisode 8 : 14 octobre à 06h00 du matin.

En route pour Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir ; Tout ce que tu dois savoir

Dans un autre ordre d’idées, ces dernières semaines, nous avons dépoussiéré le Légendaire de Tolkien et plongé dans sa mythologie. Vous avez plusieurs pièces consacrées à l’examen de certaines des clés du monde du Seigneur des Anneaux qui pourraient être utiles pour apprécier certains détails et liens avec Les Anneaux de Pouvoir. Nous en collectons quelques-uns :