Pokémon Scarlet et Purple, à quoi ressemblera le voyage à travers Paldea ?

Pokémon Scarlet and Purple se dirige progressivement vers son lancement le 18 novembre exclusivement sur Nintendo Switch. La nouvelle génération de la franchise de longue date nous emmène dans la région de Paldea, où l’influence de la péninsule ibérique est plus qu’évidente. Mais cet épisode se distingue par quelque chose de plus que les similitudes avec notre pays : c’est le premier principal à apporter la formule au RPG en monde ouvert. Pokémon Legends : Arceus a ouvert la voie en tant que spin-off, et Game Freak a agi en conséquence.

La façon d’aborder l’aventure Pokémon change sensiblement par rapport à la huitième génération (Épée et Bouclier). Nous ne parlons pas seulement des possibilités au niveau de l’exploration offertes par un scénario libre, sans barrières ; Nous avons parlé du voyage lui-même en train de changer pour que chaque entraîneur soit propriétaire de son chemin. Nous vous disons tout ce que nous savons sur ces nouveautés et ce que vous pouvez attendre de votre voyage à travers Paldea.

Un voyage aux multiples destinations

Pokémon Scarlet et Purple permettront aux dresseurs de choisir à tout moment l’histoire qu’ils souhaitent suivre. Cela provoque une rupture avec la structure classique, où la succession des gymnases rythme le déblocage de nouvelles zones et mécaniques. Tout commencera par l’inscription de notre personnage à l’Académie Orange (Pokémon Scarlet) ou Grape Academy (Pokémon Purple), selon les éditions. Il est situé à Ciudad Meseta, situé en plein centre de Paldea en tant qu’enclave principale.

Clavel, son directeur, nous fera part à l’avance de nos premiers pas. Ce ne sera que lorsque nous établirons ce contact qu’il nous confiera la mission principale du jeu : la recherche de trésors. Ce « projet parascolaire », comme ils l’appellent, nous permettra de voyager à travers Paldea à travers trois histoires. En eux, nous partagerons un voyage avec d’autres personnages sympathiques, comme Noa, une jeune femme introvertie qui est toujours accompagnée de son sac à dos Eevee. Damián, un amoureux invétéré de la cuisine et des remèdes qui aident les Pokémon, est un autre des élus. Les deux rejoignent Mencía, le premier personnage confirmé il y a quelques mois.

Les trois histoires auxquelles nous faisons référence (comment les raids s’emboîteront-ils ?) peuvent être intervertis à tout moment. Nous insistons à nouveau sur le concept libre qui suit la structure de la neuvième génération. L’un d’eux nous conduira vers l’objectif connu de tous : battre les leaders du Gym et remporter le plus gros titre. Dès lors, la logique nous dit qu’au moins un des deux restants sera dédié à compléter le Pokédex.

Champion de Paldea, un rêve à concrétiser

Être le champion de la région est le but ultime de l’une des trois histoires de Pokémon Scarlet et Purple. À Paldea, nous trouverons un total de huit gymnases qui, comme d’habitude, mettront notre équipe à l’épreuve dans la plupart des tableaux de type. La liberté offerte par cet épisode vous permet de les localiser et de les combattre dans l’ordre que vous préférez. Naturellement, il y a une progression délimitée par niveaux, c’est-à-dire que chaque Gym a ses propres forces, mais si vous préférez, vous pouvez passer de la première minute à celle avec le Pokémon le plus fort.

Le seul gymnase qui ait transpiré pour le moment correspond à celui de Sierra Napada, une ville montagneuse située au nord de Paldea. Leur chef est Grusha, un expert en combat de type glace qui a un Cetitan comme partenaire d’aventure. The Pokémon Company révèle qu’avant de reprendre le Gym, il était snowboarder professionnel.

Après avoir obtenu les huit badges de gymnastique, vous passerez l’examen de championnat, qui testera vos compétences au combat et votre gestion d’équipe. En le réussissant, vous obtiendrez le titre tant attendu de Champion, qui mettra fin à cet arc narratif. Logiquement, il y aura des surprises liées au contenu de l’après-match qui n’a pas encore transpiré.

Comment le multijoueur coopératif s’intègre-t-il ?

Un autre des attraits de la neuvième génération est la possibilité de profiter d’une bonne partie de l’offre Paldea en compagnie de vos amis. Jusqu’à quatre joueurs peuvent se rencontrer via Nintendo Switch Online. L’Union Circle est responsable des autres joueurs qui rejoignent votre partie. Ces zones sont l’une des fonctions offertes par les nouveaux Centres Pokémon, qui renouvellent leur image pour servir en quelque sorte de station-service entre les villes.

Ses dirigeants précisent que la coopérative complète d’autres fonctions multijoueurs déjà courantes dans la franchise, telles que le combat et l’échange de Pokémon. On sait qu’on pourra « explorer divers endroits de la région » et compléter le Pokédex en capturant sans limitation. La seule inconnue se trouve dans le déroulement des missions. Pourrons-nous faire avancer les missions de l’un des trois arcs dans ce mode ? Il faut attendre d’autres informations.

