25 ans plus tard, l’eau de Wave Race 64 est toujours aussi folle

Cela fait 26 ans (25 en Europe) que Wave Race 64 est sorti en tant que titre de lancement sur la Nintendo 64 et a fait de nous tous des fans de jet ski inattendus, ce qui ne nous avait jamais traversé l’esprit. Mais c’est ce que Nintendo a, c’est qu’il vous a tellement captivé avec un jeu comme Pilotwings et ses deltaplanes qu’il vous a fait rêver plus tard de 1080 Snowboarding. En matière de sport, ils cherchaient à offrir quelque chose de différent. Et avec Wave Race, ils avaient raison. Cinq décennies plus tard, l’eau de gibier arrivée en Europe en 1997 est toujours une folie bénie. Un exemple d’excellence.

Nintendo voulait démontrer le potentiel de sa nouvelle console et la meilleure façon de le faire était de créer des titres qui, en plus d’être amusants, étaient des démonstrations techniques de haut niveau. Wave Race 64 était parmi ces exemples.

Les années ont passé, puis les noms sont venus avec de l’eau comme protagoniste, Blue Storm ou Mario Sunshine dans Game Cube, mais c’est pour mettre la troisième console de bureau Nintendo avec Wave Race 64 et continuer à étonner presque comme au « day one ». Les formes polygonales larges sont toujours là, et les textures des premiers jeux Nintendo 3D sont toujours là. Mais lorsque vous démarrez votre jet ski à Sunset Bay et que vous commencez à surfer sur des vagues qui s’écrasent sur votre véhicule, changeant de direction et de virages, vous obtenez la sensation parfaite de manœuvrer hors de contrôle.

Les reflets, les transparences et la physique de l’eau avec les différentes vagues – des circuits plus calmes à d’autres plus orageux comme Port Blue, représentaient quelque chose de très avancé pour l’époque et sont pleinement valables aujourd’hui. L’équilibre parfait entre une arcade ludique et la sensation de réalisme grâce à un contrôle très réussi.

Wave Race 64 arrive sur Nintendo Switch ce vendredi

Pour cette raison, pouvoir l’avoir dans le service supplémentaire Nintendo Switch Online comme l’une des nouveautés du catalogue Nintendo 64 est une excellente nouvelle. Non seulement l’un des meilleurs jeux de la plateforme est installé, mais il offrira également des heures de plaisir. En plus des championnats et de ses trois difficultés, il dispose d’un mode contre-la-montre, d’un mode Stunt pour réaliser les meilleurs tricks possibles et de doubles courses.

Un jeu pour débuter et s’amuser dès la première minute. Que ce soit pour faire quelques courses et se souvenir de la mer orange pendant que nous naviguons à toute vitesse entre les bouées ou pour aller plus loin et essayer de gagner toutes les courses possibles.