Fortnite : où trouver le Kamehameha et le Dragon Ball Flying Cloud ?

L’événement Dragon Ball Super de Fortnite a apporté avec lui deux nouveaux objets d’une rareté mythique : le Kamehameha et le Kintoun Flying Cloud. Dans ce guide Fortnite Saison 3, nous vous expliquons comment obtenir le Dragon Ball Kamehameha et Flying Cloud :

Fortnite Saison 3 : comment obtenir les Dragon Ball Kamehameha et Flying Cloud ?

Le Kamehameha et le Flying Cloud (Kintoun) de Dragon Ball sont de nouveaux objets de rareté mythique. Les deux sont obtenus de la même manière; il existe trois méthodes complètement différentes.

Voici à quoi ressemble l’arme mythique Kamehameha au sol

Voici à quoi ressemble l’objet mythique Flying Cloud (Kintoun) au sol

Méthode 1 : achetez-les chez Bulma

Bulma est un nouveau personnage arrivant sur l’île de Fortnite. Il se situe à cet endroit sur la carte :

Le PNJ Bulma est situé à cet endroit sur la carte

Si nous avons assez d’or, il nous vend Kamehameha et Flying Cloud (Kintoun) :

Bulma vend Kamehameha et Flying Cloud (Kintoun)

Méthode 2 : achetez-les dans les distributeurs automatiques Dragon Ball

Une autre méthode consiste à obtenir ces objets dans les distributeurs automatiques Dragon Ball. Ils apparaissent à ces points sur la carte :

Emplacements des distributeurs automatiques Dragon Ball dans la saison 3 de Fortnite

Encore une fois, nous devrons avoir suffisamment d’or pour pouvoir acheter l’un de ces deux objets :

Les distributeurs automatiques Dragon Ball nous vendent Flying Clouds (Kintoun) et Kamehamehas

Méthode 3 : Ouverture des capsules Capsule Corporation



La troisième et dernière méthode consiste à ouvrir les capsules Capsule Corporation ; Au fur et à mesure que les matchs progressent, ils tomberont au hasard sur l’île. Leurs icônes apparaissent sur la carte :

Les capsules Capsule Corporation apparaissent sur la mini-carte

Pour ouvrir une capsule, approchez-vous simplement et interagissez avec :

Pour ouvrir une capsule, il faut interagir avec elle

Chaque capsule contient un Flying Cloud (Kintoun) et un Kamehameha :

A l’ouverture d’une capsule, on obtiendra un Flying Cloud (Kintoun) et un Kamehameha

Comment utiliser le Kamehameha dans Fortnite

Kamehameha de Dragon Ball est utilisé de la même manière que Uni Beam d’Iron Man dans Fortnite. C’est une arme mythique qui cause de gros dégâts dans une zone concentrée, mais notre personnage est vulnérable pendant qu’il réalise encore l’animation.

Kamehameha

Comment utiliser le Flying Cloud (Kintoun) dans Fortnite

Le Flying Cloud (Kintoun) de Dragon Ball est exactement le même que le Silver Surfer’s Board de Fortnite. Son utilisation est identique : c’est un objet de mobilité ; en le sélectionnant et en appuyant sur « feu », on saute très haut et on roule sur le Flying Cloud. Cela nous aide à nous déplacer sur de longues distances facilement et relativement en toute sécurité. De plus, si nous appuyons à nouveau sur « tirer » en l’air, nous tomberons mais sans subir de dégâts de chute ; C’est pratique quand on veut couper le vol exprès.

Nuage volant (Kintoun)

Nous vous laissons un court clip vidéo pour que vous puissiez voir les deux objets en cours d’utilisation :

