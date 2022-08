Voici la nouvelle DeathAdder V3 Pro : la souris de jeu de Razer fait ses débuts en matière de conception et de capteur optique

Razer, la marque bien connue d’accessoires et de périphériques de jeu, a présenté son nouveau Razer DeathAdder V3 Pro, la version mise à jour et améliorée de sa gamme de souris DeathAdder avec un nouveau capteur Focus Pro 30K, HyperSpeed ​​​​Wireless et un design amélioré avec un poids de seulement 63 grammes. C’est ainsi que Razer l’a présenté, partageant de nouvelles images et une vidéo que vous pouvez voir ci-dessous. Outre la souris, il existe également le nouveau dongle sans fil HyperPolling, le premier dongle sans fil capable d’atteindre un taux d’interrogation sans fil de 4000 Hz, un accessoire particulièrement adapté aux souris de nouvelle génération de Razer dans les jeux vidéo compétitifs.

Nouveau design avec une technologie de pointe

Doté des dernières nouveautés de Razer pour souris telles que la technologie Razer HyperSpeed ​​​​Wireless et la nouvelle technologie Razer HyperPolling, combinées à un nouveau design ergonomique ultraléger, le Razer DeathAdder V3 Pro est le meilleur allié des joueurs pour atteindre des performances maximales dans la compétition la plus exigeante. .

« Depuis son lancement, Razer a travaillé avec les meilleurs joueurs d’esports du monde entier pour améliorer et affiner la DeathAdder en une souris compétitive vraiment formidable », a déclaré Flo Gutierrez, directeur de Global Esports chez Razer. « Avec le DeathAdder V3 Pro, nous avons maintenant produit le DeathAdder le plus ergonomique, ultraléger et le plus avancé à ce jour, à la hauteur de la réputation de la gamme DeathAdder de fournir » l’avantage le plus injuste « », ajoute-t-il.

De plus, au cœur du DeathAdder V3 Pro, nous trouvons le capteur optique Razer Focus Pro 30K, avec une précision de résolution de 99,8 %. Ce nouveau capteur puissant comprend une suite de fonctionnalités d'intelligence artificielle telles que Smart Tracking, Motion Sync et Asymmetric Cut pour des performances maximales aux plus hauts niveaux de jeu et de compétition.

Le DeathAdder V3 Pro est également équipé de commutateurs optiques Razer de 3e génération pour une activation ultra-rapide et aucun risque de double-clic, et aucun décalage anti-rebond. Ces commutateurs optiques ultra-rapides et fiables offrent une durée de vie de 90 millions de clics. Enfin, il est équipé de la technologie brevetée HyperSpeed ​​​​Wireless de Razer, qui est 25% plus rapide que les autres technologies sans fil du marché.

Le nouveau Razer DeathAdder V3 Pro est désormais disponible au prix conseillé de 159,99 euros.

