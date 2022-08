Gandalf vs Magneto : qui gagnerait dans un combat ? L’acteur Ian McKellen est clair

Ian McKellen, le célèbre acteur britannique de 83 ans, a joué deux personnages aussi importants dans le genre fantastique que Gandalf de la franchise Le Seigneur des Anneaux et Magneto, le méchant mutant de l’univers X-Men de Marvel. Deux noms aussi populaires que puissants dans leurs univers respectifs. Mais que se passerait-il si les deux se rencontraient au combat ? Qui sortirait vainqueur ? L’acteur lui-même a répondu à cette question; et a peu de doutes à ce sujet.

Gandalf contre Magnéto

Rappelons que Ian McKellen a incarné Gandalf à six reprises tout au long des trilogies du Seigneur des anneaux et du Hobbit, alors qu’il a répété le rôle de Magneto dans cinq films Marvel avec la Fox, soit dans la trilogie originale des X-Men, soit dans les films Wolverine Immortal et Days of Future Past. Après tant d’itérations, nous pouvons certainement considérer McKellen comme une voix faisant autorité.

A tel point qu’il a récemment révélé qui gagnerait en combat ouvert entre le puissant sorcier de la Terre du Milieu ou l’impitoyable mutant capable de manipuler le métal : « Le vieux sorcier, bien sûr », a assuré l’acteur. « Et que se passerait-il si je portais quelque chose en métal ? » demandent-ils à l’acteur, donnant une chance au mutant contre le magicien. « Non, il n’y aurait aucun moyen que cela l’affecte. Je suis convaincu », insiste McKellen.

L’acteur continue d’argumenter son pari sur Gandalf : « Bien sûr, Gandalf a beaucoup de ressources et d’alliés quand on en a besoin, donc il n’y a aucun moyen qu’il puisse le battre. De plus, il a sept mille ans. Combien possède Magneto ? Juste une poignée d’années humaines », conclut McKellen.

Verrons-nous Ian McKellen faire une apparition de ses personnages dans les prochaines productions des deux franchises ou en caméo ?

