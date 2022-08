House of the Dragon et le grand problème que les rois Targaryen ont découvert à Westeros

Pendant 300 ans, la dynastie Targaryen a régné sur les Sept Royaumes sans interruption. House of the Dragon, la nouvelle série HBO Max raconte précisément certaines des histoires que les monarques de cette famille ont vécues avant les événements survenus dans Game of Thrones. A partir d’Aegon le Conquérant, les rois successifs durent faire face à un problème qui leur causa plus d’une aversion : sa coutume de se marier entre frères.

Les Targaryen étaient des seigneurs dragons, mais ils n’étaient pas parmi les seules familles à chevaucher ces bêtes. Originaires de l’ancienne Valyria, comme les Velaryons et les Celtigars, ils n’étaient même pas les plus puissants des cavaliers, mais ils ont réussi à survivre à la malédiction de Valyria. Ils ont ensuite déménagé à Westeros, sont devenus seigneurs de Peyredragon et se sont emparés du trône des Sept Royaumes.

Le combat abandonne la monarchie et la Foi

Quand Aegon le Conquérant s’est assis sur le Trône de Fer, son mariage avec sa sœur n’a pas causé d’inquiétude, mais ses descendants devaient entretenir une lutte continue avec la Foi.Pour garder le sang du dragon pur, il était de coutume de se marier entre frères, quelque chose d’inconcevable dans les Sept Royaumes. Certains rois ont réussi à convaincre le Haut Septon de soutenir leur cause, mais d’autres religieux ont dénoncé leurs pratiques et même des bagarres et des batailles ont éclaté à ce sujet.

« La question du mariage incestueux mijotait sous les courtoisies », raconte le livre Fire and Blood sur lequel House of the Dragon est basé. « Bien que les hauts septons qui ont exercé leurs fonctions pendant le règne d’Aegon ne se soient jamais prononcés contre le mariage du roi et de ses sœurs, ils ne l’ont jamais non plus déclaré légitime. Pour les membres les plus modestes de la foi, tels que les septons ruraux, les saintes sœurs, les frères mendiants et les humbles clercs, c’était toujours un péché pour un frère de coucher avec une sœur et pour un homme d’épouser deux femmes.

Démon Targaryen dans House of the Dragon.

Un problème très récurrent

Maegor, qui était l’un des rois les plus sanglants des Targaryen, n’a pas hésité à épouser plusieurs femmes, dont Rhaena Targaryen. Pendant son règne, le monarque défia la Foi et l’affronta ouvertement. C’est pourquoi, lorsque le prince Jaehaerys lui succéda comme souverain, la régente – sa mère – et la Main du Roi tentèrent à tout prix de l’empêcher d’épouser sa sœur Alysanne. « Votre inceste sera maudit depuis les marches dorniennes jusqu’au mur, et chaque enfant dévoué de la mère et du père vous dénoncera pour les pécheurs que vous êtes », a déclaré septon Mattheus en apprenant.

Mattheus, l’un des candidats pour High Septon, aurait été un adversaire clair s’il avait remporté le poste. Cependant, les rois ont manœuvré et manipulé les votes pour qu’il ne soit jamais élu. M. Money est un gentleman puissant.

Jaehaerys et sa sœur et épouse Alysanne Targaryen.

La maison du dragon sera diffusée le 22 août sur HBO Max. La première saison ne commence pas à l’époque d’Aegon le Conquérant, mais plus d’un siècle après que les Targaryen ont pris le trône de fer.