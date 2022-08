Kratos et Atreus : la plus grande aventure de sa vie

Après avoir ravi les fans de hack & slash les plus purs des générations précédentes, Santa Monica a surpris en 2018 avec God of War, twist plus ambitieux de la franchise qui les a fait se faire un nom parmi l’élite des premiers studios Sony, aujourd’hui réunis. dans le label PlayStation Studios. Après avoir affronté des dieux et d’autres créatures de la mythologie grecque, le Fantôme de Sparte a fait un long voyage dans le nord de l’Europe, loin de son passé troublé, où il a pu profiter d’une nouvelle vie… mais ce passé revient toujours, et après tout , Kratos ne pouvait pas abandonner qui il était vraiment.

De cette façon, ce titre – GOTY aux Game Awards – nous a présenté non seulement un Kratos qui cherchait la rédemption, ce qu’il réalise d’une certaine manière, mais aussi un nouveau personnage qui est vraiment celui qui représente la raison principale pour le Spartiate de vouloir devenir une nouvelle personne, bien sûr, mieux : son fils, Atreus.

À partir de maintenant, le texte contient des spoilers pour God of War (2018)

Comme nous nous en souvenons, ce qui commence comme un objectif humble tel que disperser les cendres de sa femme et de sa mère respectivement sur le plus haut sommet, finit par impliquer Kratos et Atreus dans une immense aventure où le voyage est beaucoup plus excitant qu’ils ne s’y attendraient sûrement dans A début. Ce voyage ensemble nous amène, les joueurs, à découvrir la métamorphose des deux personnages, le virage à 180 degrés de Kratos étant particulièrement surprenant.

Tout le monde connaît le passé de ce personnage PlayStation déjà emblématique. Kratos ne veut pas répéter ses erreurs, mais surtout, il essaie au cours du jeu que son fils ne les commette pas pour la première fois, puisqu’il connaît le prix à payer. Dur et ferme, mais aussi compréhensif -après tout, il était comme ça aussi-, Kratos charge un Atrée impulsif, et parfois déchaîné, de tempérer son caractère et de comprendre que chaque vie compte et que tuer doit toujours avoir un seul mobile : survivre.

Il est ironique que ce soit Kratos, l’un des personnages les plus traditionnellement assoiffés de sang des deux dernières décennies, qui nous a présenté l’une des relations père-fils les plus spéciales dans les jeux vidéo. Mais plus ironique encore, il doit être un exemple de tempérance pour un garçon qui, comme nous l’avons déjà dit, gaspille son élan tout au long de l’aventure, surtout lorsqu’il commence à prendre conscience que ni lui, ni bien sûr son père, ne sont de simples mortels. . « Nous sommes des dieux, nous pouvons faire ce que nous voulons », dit Atreus à un moment donné, une phrase qui sert d’exemple de ce qui commence à passer par la tête d’un adolescent.

Le rôle d’Atreus dans God of War: Ragnarok

Celui qui pensait il y a quatre ans qu’Atreus jouerait un rôle de simple compagnon de Kratos dans cette aventure nordique découvrirait à la fin du jeu qu’il n’était même pas près d’avoir raison. Loin de ce qui était initialement prévu, le plus haut sommet s’est avéré être à Jotünheim, pays des géants et d’où est originaire Faye, épouse et mère, ce qui a été une révélation pour toutes les deux : c’était vraiment une géante. Cela a révélé un curieux mélange génétique chez Atreus : mi-dieu, mi-géant, et selon la mythologie nordique, il a été appelé à jouer un rôle crucial dans Ragnarok.

Cela nous est révélé à la fin du jeu, lorsqu’ils découvrent tous les deux une série de tableaux qui racontent l’histoire que nous venons de vivre du début à la fin, et que contrairement à ce que croyait initialement Atreus, il s’agit de sa propre histoire. Dans cette révélation, Loki fait une apparition, et tout le monde a une relation à cette extrémité du monde viking.

Selon la mythologie nordique, Ragnarok est la guerre définitive, celle qui aura lieu entre les dieux, menés par Odin, et les géants du feu, menés par Surt, et avec lesquels se battent les géants de Jotünheim, sous le commandement de Loki. Le nom que nous avons découvert était celui que sa mère voulait pour Atreus. L’histoire raconte que l’issue de cette bataille n’est ni plus ni moins que la fin du monde, ce qui correspond directement à l’intention de Santa Monica de mettre fin à la saga nordique avec ce jeu. Sauront-ils nous surprendre avec une fin ouverte ? Ou le feront-ils encore plus en plaçant Atreus dans le rôle principal de la saga à l’avenir ? Pour l’instant, on ne peut que spéculer…

Les nouveaux visages de God of War Ragnarok

Ce qui est certain, c’est que nous allons découvrir de nouveaux personnages dans ce nouvel opus. L’un d’eux est Thor, avec une image très éloignée de ce à quoi nous sommes habitués dans les bandes dessinées et, surtout, dans l’univers Marvel dans les films. D’une apparition très brève mais stellaire dans le précédent opus, sa présence est perceptible tout au long de l’aventure incarnée dans ses deux fils, Magni et Modi, ainsi que dans la statue qui finit détruite par le Serpent du Monde. Dans God of War, nous le découvrons comme quelque chose de très différent du héros que nous connaissons d’autres médias, plus comme un serviteur de son père, Odin, qui sème la destruction à volonté. Nous parions qu’il sera l’un des grands ennemis -ou le plus grand- de God of War : Ragnarok, et nous avons hâte de le combattre… mais il ne sera sûrement pas le seul.

Un autre qui aura également une plus grande présence est Tyr, le dieu nordique de la guerre, bien que ce ne soit pas comme si nous n’avions pas entendu parler de lui dans God of War. En fait, il est pratiquement omniprésent, même si on le croit mort, et bien qu’il soit un pendant de Kratos, il est probable qu’il soit plutôt un allié durant l’aventure, du fait du personnage narré par la tradition viking, et qui est radicalement différente de celle de ses frères –par père, Odin-, Thor et Baldur. Selon cela, Tyr est ironiquement un dieu pacifiste dont le rôle dans Ragnarok est de servir de médiateur entre ses prétendants pour arrêter la guerre. On le connaît déjà physiquement puisque dans le premier trailer de God of War : Ragnarok il fait une apparition difficile à oublier…

Espérons que Surtr, chef des Géants du Feu, jouera également un rôle majeur. Déjà dans l’épisode précédent, il est mentionné lorsque nous arrivons à Muspelheim, d’où il vient, puisque Mimir (« Tête ») nous rappelle que lui et les autres géants n’apparaîtront que lorsque Ragnarok commencera, bien que dans le cas de Surtr, cela est destiné à mourir, mais pas avant d’avoir détruit Asgard. Si nous avons exploré Muspelheim en profondeur, nous aurons également trouvé l’Épée de Surtr, un objet qui nous donne accès aux Lances de Surtr, une sorte de preuve qui nous donne de nouveaux équipements.

Et enfin, et même s’il ne s’agit pas d’un nouveau visage, il est fort probable que Freya soit tellement changée qu’elle ne soit même pas proche de l’alliée amicale que l’on connaît. Compréhensible, car après tout, Kratos lui-même tue son fils Baldur devant elle, qui devrait chercher à se venger.

Dans l’ensemble, il est clair que ce qui nous arrive avec God of War : Ragnarok est une aventure épique comme nous n’en avons pas vécu avec Kratos… et c’est peu dire avec une barre vraiment haute tout au long des plus de 20 ans de pérennité de la franchise. Nous découvrirons le dénouement de cette histoire nordique le 9 novembre, lors de sa sortie en store sur PS4 et PS5.