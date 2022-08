Tower of Fantasy : tout ce qu’il faut savoir sur le nouveau MMO gratuit pour mobile et PC

Le grand succès de Genshin Impact au cours des deux dernières années a conduit de nombreux autres studios à essayer de faire le saut vers le mobile avec un grand jeu, comme c’est le cas avec Tower of Fantasy. Ceux qui recherchent une expérience proche du MMORPG à emporter partout ont trouvé dans ce nouveau jeu une étape de plus dans la tentative, peut-être la définitive. Pour cette raison, nous vous laissons toutes les données du titre qui vise à devenir le prochain grand free to play sur mobile, même s’il faut rappeler qu’il est également disponible sur PC.

Tower of Fantasy est développé par Hotta Studios, un studio chinois qui fait ses débuts dans le jeu vidéo avec ce titre, et qui est sorti dans son pays d’origine à la fin de l’année dernière 2021. Comme prévu dans un jeu de ce genre, et plus Étant un jeu gratuit, de nombreuses heures de contenu nous attendent, du butin et bien sûr, de l’agriculture à bout portant.

Toutes les données de Tower of Fantasy

L’histoire du jeu nous emmène dans un futur où l’humanité, ayant déjà détruit sa propre planète, a dû passer à une nouvelle, Aida. Malheureusement, un élément connu sous le nom d’Omnium devient le nouveau danger à affronter avant qu’il ne revienne dévaster ce nouvel habitat. Le joueur sera un de plus dans un jeu plein d’activités coopératives -certaines d’entre elles obligatoires en entreprise-, et dans lequel nous trouverons des serveurs pouvant accueillir jusqu’à 150 joueurs, mais nous devrons d’abord créer notre propre personnage.

Nous le ferons en utilisant un éditeur très fonctionnel qui ne présente pas de grandes fiertés au-delà de pouvoir choisir le visage de notre personnage, en plus de ses vêtements et autres perles skins. Cependant, si nous ne sommes pas satisfaits de son apparence ou si nous nous ennuyons simplement après des heures, nous pouvons le changer quand nous le voulons. On a aussi la possibilité, si on ne veut pas trop manger de noix de coco avec cette section, que ce soit le jeu lui-même qui génère un personnage aléatoire, et c’est ici, par exemple, que les mécaniques « gacha » de Tower of La fantaisie entre en jeu. .

De plus, une autre des choses dont nous devrons nous soucier est la classe de notre héros ou héroïne, il y en a trois différentes et auxquelles nous avons l’habitude d’être présents dans tout autre jeu du style : Tank, capable de recevoir beaucoup de dégâts, DPS, moins résistant mais aussi plus efficace pour infliger des dégâts à l’ennemi, et des guérisseurs, experts dans les aspects de guérison.

Jusqu’à présent, tout est très commun, mais lorsque nous entrons dans les rôles, les choses deviennent plus complexes et il existe de nombreuses possibilités lors de la création d’un build. Nous le ferons en fonction des armes que nous portons à deux mains, pouvant porter le même type ou un autre -pistolets, mêlée, magie, etc…-, se spécialisant dans l’un de ces types ou créant un rôle plus polyvalent .

De là, il ne reste plus qu’à faire progresser notre personnage, quelque chose qui n’a pas de grand mystère : remplir des missions principales et secondaires, des tâches, vaincre des boss, des événements dynamiques et pratiquement tout ce que nous faisons dans Aida nous donnera de l’expérience et de nouveaux objets. Comme d’habitude, bon nombre de ces missions ne sont pas exactement complexes et ne sont pour la plupart que des courses, comme vaincre x ennemis d’une certaine espèce ou collecter une certaine quantité d’un objet spécifique.

Tower of Fantasy peut maintenant être téléchargé gratuitement pour les téléphones mobiles -à la fois iOS et Android- et aussi pour PC à partir de son site officiel, n’étant pas disponible sur Steam pour le moment. Heureusement, il a le Cross-play, ou une progression croisée, avec laquelle nous pouvons continuer notre jeu d’où nous voulons.