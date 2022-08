Événement Dragon Ball Super à Fortnite : skins, missions et plus

Aujourd’hui, mardi 16 août 2022, la collaboration Dragon Ball Super est arrivée sur Fortnite. Avec lui, il a apporté beaucoup de contenu, notamment des skins Goku, Vegeta, Beerus et Bulma, des missions, des récompenses gratuites et bien plus encore. Juste en dessous on vous dit ce que tout a été annoncé :

Fortnite x Dragon Ball Super : nouvelles bandes-annonces

Pour accueillir cette avalanche de contenu, Epic Games a sorti deux nouvelles bandes-annonces pour Dragon Ball Super sur Fortnite, que vous pouvez voir juste ci-dessous :

Fortnite x Dragon Ball Super : Nouvelles missions de puissance déchaînées !

Un nouvel onglet avec une icône Dragon Ball appelé Power Unleashed! a été ajouté à Fortnite Battle Royale. C’est essentiellement comme un nouveau Battle Pass entièrement gratuit; En complétant les missions Dragon Ball, nous pouvons obtenir des récompenses gratuites telles que de l’expérience et des objets skins.

Dragon Ball Nouvel onglet : Puissance libérée ! nous permet d’obtenir des articles gratuits

En complétant les sept séries de missions, nous pouvons obtenir gratuitement le deltaplane Shenron.

Les missions du pouvoir se déchaînent ! de Dragon Ball sera disponible jusqu’au 30/08/2022 à 10h00 CEST.

Fortnite x Dragon Ball Super : nouveaux plateaux de duel

Les panneaux Dragon Ball Duel remplacent temporairement les panneaux de contrat dans Fortnite. Fondamentalement, ils servent à nous associer à d’autres joueurs et à commencer un duel en tête-à-tête. Ils se trouvent aux mêmes endroits que les panneaux de contrat.

Les plateaux Dragon Ball Duel sont utilisés pour défier un autre joueur en duel

Nouveaux objets Dragon Ball Super dans Fortnite

Dans le cadre de l’événement, de nouveaux objets Dragon Ball Super sont arrivés sur l’île Fortnite : le Kamehameha et le Kintoun Flying Cloud. Ces objets disponibles uniquement dans les modes de jeu normaux (non compétitifs) apparaissent sur l’île de manière aléatoire, via des capsules de Capsule Corporation. Ils sont plus fréquents au fur et à mesure que la tempête progresse.

Le Dragon Ball Kamehameha arrive sur Fortnite comme une « arme »

Nouveau PNJ Dragon Ball Super sur Fortnite : Bulma

Bulma arrive en tant que nouveau personnage qui se trouve dans la maison Kame, sur une île située à l’extrême est de la carte.

Dragon Ball Super Chapter Festival à Fortnite

Du 16 août au 17 septembre 2022, dans l’onglet Découvrir, nous pouvons entrer une nouvelle carte créative qui consiste en un bateau de croisière avec un immense écran de projection où nous pouvons voir des épisodes de Dragon Ball Super.

Dans le cadre de l’événement, il y a une carte créative dans laquelle des épisodes de Dragon Ball Super sont diffusés

Les épisodes que nous pouvons voir sont les suivants :

Dragon Ball Super Episode 09 : Désolé pour l’attente, Lord Beerus ! Le Dieu Super Saiyan est né.

Dragon Ball Super Épisode 10 : Révèle-le, Goku ! Le pouvoir du Dieu Super Saiyan !

Dragon Ball Super Épisode 11 : Allez, Seigneur Beerus ! La bataille des dieux commence !

Dragon Ball Super Épisode 13 : Goku surpasse le dieu Super Saiyan !

Dragon Ball Super Épisode 81 : Bergame l’Écraseur contre Son Goku ! Qui est le guerrier à la force illimitée ?

Dragon Ball Super Épisode 98 : Incertitude ! Le désespoir d’un univers !

Nouvelle île Dragon Ball Super Creative à Fortnite

À partir du 19/08/2022, les joueurs de Fortnite pourront profiter d’une nouvelle île en mode créatif basée sur Dragon Ball Super. Nous pourrons visiter des lieux emblématiques du manga comme la Maison de Goku, le Palais Kamisama ou le Coin de l’Âme et du Temps.

Une nouvelle carte Fortnite Creative apporte des emplacements emblématiques de Dragon Ball

Dragon Ball Super Tournament of Power à Fortnite

Le 18/08/2022 a lieu le Tournoi du Pouvoir, une Fortnite Duos Cup qui nous permet de gagner les récompenses gratuites suivantes :

Annonce officielle du Dragon Ball Tournament of Power à Fortnite

Top 50 % : émoticône Végéta en colère.

8 points : icône de bannière Goku Kanji.

3 éliminations avec Kamehameha : Graffiti Beerus Eating.

Récompenses gratuites du Dragon Ball Super Tournament of Power à Fortnite

