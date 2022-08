Fortnite x Dragon Ball Super : leurs bandes-annonces spectaculaires aussi

Le mardi 16 août 2022, l’événement Dragon Ball Super a commencé à Fortnite. Cette nouvelle collaboration Fortnite Saison 3 a apporté beaucoup de nouveau contenu Dragon Ball au jeu. Juste en dessous, nous vous montrons comment sont les deux bandes-annonces officielles spectaculaires qui ont été publiées pour créer des attentes :

Fortnite x Dragon Ball Super : bande-annonce de présentation

Ce trailer d’à peine vingt secondes sert à vous mettre en appétit, montrant un peu plus haut le contenu de la nouvelle collaboration Fortnite. Les Saiyans Goku et Vegeta, le Dieu de la Destruction Beerus / Beerus et la scientifique Bulma arrivent sur l’île de Fortnite.

Ces quatre nouveaux skins Dragon Ball Super arrivent au store Fortnite à la fois individuellement et par lots.

Fortnite x Dragon Ball Super : bande-annonce de gameplay

Cette bande-annonce d’environ une minute nous montre le nouveau contenu de Dragon Ball Super dans Fortnite et comment il affecte le gameplay. En plus de nouveaux objets skins tels que des ailes delta inspirées du mythique Kinton Cloud de Goku ou du dragon Shenron lui-même, nous avons également de nouvelles armes mythiques telles que le Kamehameha.

La chose ne s’arrête pas là. De nouvelles zones inspirées des emplacements de Dragon Ball arrivent sur l’île de Fortnite. Ainsi, nous avons des lieux basés sur les friches infinies où nous avons vécu mille combats dans le manga et l’anime, la Capsule Corporation, et bien sûr, le tatami du Tournoi Mondial d’Arts Martiaux.

Dans notre guide Fortnite, nous vous donnons toutes les clés de la saison 3, qui reste environ un mois. Nous vous disons, entre autres, comment monter de niveau rapidement, ou encore où se trouvent tous les personnages. Ne le manquez pas, car nous l’avons toujours mis à jour et avec des informations super détaillées.

