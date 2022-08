Marvel’s Spider-Man avec le mode multijoueur ? Les fichiers PC suggèrent qu’il existait

Notre ami et voisin Spidey ne se bat pas toujours seul, pour commencer, car il n’y a pas un seul wall-crawler dans la Big Apple. Marvel’s Spider-Man Remastered a été mis en vente sur PlayStation 5 et a été un autre des jeux de Sony Interactive Entertainment à faire le saut vers le PC. C’est précisément cette version qui a révélé qu’Insomniac Games envisageait une sorte de multijoueur.

Le dataminer Dniwe Tamp a fouillé dans les fichiers du jeu et a découvert ces éléments multijoueurs, qui auraient donné à un deuxième joueur la possibilité de contrôler Miles Morales afin d’utiliser ses pouvoirs dans diverses activités. Selon ces données, le studio prévoyait également d’ajouter un mode PvP et un PvE de type Free For All.

séparé de la campagne

Les fichiers suggèrent que le personnage pourrait être transformé en un « Spider-Man supérieur ». D’autre part, il y a des références au joueur 1 et au joueur 2 séparés en deux équipes, rouge et verte. Apparemment, les fonctionnalités multijoueurs prévues étaient distinctes de la campagne principale. En tout cas, il est laissé entendre que tout ce contenu n’allait pas être disponible dès le début. Un DLC ? Contenu déverrouillable ? Qui sait, à moins que les choses ne changent, Sony n’a confirmé aucune de ces possibilités.

Marvel’s Spider-Man Remastered raconte une histoire originale dans laquelle Peter Parker est déjà Spidey depuis quelques années, c’est donc un personnage plus mature, très éloigné de ses années d’école et de collège. Mary Jane Watson, quant à elle, est une associée de Spider-Man qui collabore avec lui sur des missions d’infiltration.

Le jeu a d’abord été commercialisé en exclusivité PS4, mais a ensuite été publié en tant que remaster sur PS5. Désormais, les joueurs sur PC peuvent également revivre l’aventure avec des mises à niveau. Vous pouvez consulter l’analyse de Netcost sur ce lien.

