Fortnite x Dragon Ball Super : skins qui ont fui ; Goku, Vegeta, Beerus/Beerus et Bulma

Nous savons déjà ce que sont les skins Dragon Ball Super dans Fortnite grâce à une fuite due à une erreur d’Epic Games lorsqu’il s’agit de programmer les bandes-annonces sur YouTube. Enfin, les personnages de cette saga populaire sélectionnés pour débarquer dans la saison 3 de Fortnite sont Goku, Vegeta, Beerus et Bulma. Ci-dessous, nous vous montrons tout ce que nous savons à ce sujet :

Goku, Vegeta, Beerus / Beerus et Bulma de Dragon Ball Super arrivent à Fortnite

Vers 22h00 CEST le lundi 15 août 2022, en raison d’une erreur lors de la programmation des bandes-annonces Dragon Ball Super dans Fortnite par Epic Games sur la chaîne YouTube de Fortnite Italie, le contenu de l’une d’entre elles a été divulgué, alors que vous peut voir juste en dessous:

Dans cette bande-annonce que plusieurs utilisateurs ont rapidement téléchargée depuis la chaîne YouTube officielle et partagée sur le serveur NiteStats Discord, dédiée à l’exploration de données et aux fuites de Fortnite, on peut voir pratiquement tout le contenu de Dragon Ball Super. Les skins Goku, Vegeta, Bulma et Beerus/Beerus sont confirmés. C’est tout ce que nous savons de la bande-annonce et des fuites :

Goku, Vegeta, Bulma et Beerus / Beerus arrivent à Fortnite (image redimensionnée via AI)

Skin Goku (styles par défaut, Super Saiyan, Super Saiyan Blue et Ultra Instinct)

Skin Vegeta (styles par défaut, Super Saiyan et Super Saiyan Blue)

Factures de skin/Beerus

Bulma de le skin

Transformation du geste en Super Saiyan

Kamehameha Arme Mythique

Deltaplane Kinton Cloud

Zones Dragon Ball Super sur l’île Fortnite (Yermo, Capsule Corporation et World Tournament)

deltaplane shenron

Geste de danse fusion

Outil de récolte Bâton magique

D’après les fuites et les informations précédentes, nous savons déjà qu’en plus de tout cela, il y aura également un objet qui est une capsule Capsule Corp, et des missions sur le thème de Dragon Ball Super divisées en différents ensembles.

Image officielle du dragon Shenron de Dragon Ball dans Fortnite

Nous vous rappelons que cette collaboration sera disponible le mardi 16 août 2022 à partir de 10h00 CEST, date à laquelle le patch 21.40 arrivera sur Fortnite. Nous devrons mettre à jour le jeu et attendre la fin de la période de maintenance afin de profiter de tout le contenu de Dragon Ball.

Dans notre guide Fortnite, nous vous disons tout ce dont vous avez besoin pour réussir la saison 3, y compris où se trouvent tous les personnages ou comment terminer toutes les missions.

Source : NiteStats