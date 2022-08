Nous savons déjà quand vous pourrez télécharger et installer FIFA 23 ; il sera également possible de jouer avant sa sortie

Il faut avouer qu’on avait vraiment envie que le football revienne. Ce même week-end, nous avons apprécié la première journée de LaLiga, au cours de laquelle Barcelone a commencé par un trébuchement malgré la mise sur le terrain d’une équipe pleine de nouvelles recrues. Et pendant qu’on le regarde à la télévision, on pense déjà à prendre le contrôle et à remporter tous les titres de FIFA 23, qui bien qu’il arrive le 30 septembre, il est possible à la fois de le télécharger à l’avance, et de jouer avant son lancement.

Laporte essayant d’arrêter Havertz, une scène que nous verrons plusieurs fois cette année dans FIFA 23 et en Premier League.

Quand puis-je télécharger FIFA 23 ?

À partir du vendredi 19 septembre, il est possible de télécharger et d’installer FIFA 23 et de tout laisser prêt en attendant le jour du lancement. Vous pouvez le faire à partir de 19h00 (CEST). Ensuite, nous vous laissons le calendrier pour de France, l’Amérique latine et les États-Unis.

France () : à 19h00

France (îles Canaries) : à 18h00

Argentine : à 14h00

Bolivie : à 13h00

Brésil : à 16h00

Chili : à 13h00

Colombie : à 12h00

Costa Rica : à 11h00

Cuba : à 13h00

Equateur : à 12h00

El Salvador : à 11h00

États-Unis (Washington DC) : à 13h00

États-Unis (PT) : à 10h00

Guatemala : à 11h00

Honduras : à 11h00

Mexique : à 12h00

Nicaragua : à 11h00

Panama : à 12h00

Paraguay : à 13h00

Pérou : à 12h00

Porto Rico : à 13h00

République Dominicaine : à 13h00

Uruguay : à 14h00

Venezuela : à 13h00

Accès anticipé – Jouez à FIFA 23 avant le lancement

Comme les autres années, cette fois, il est également possible de commencer à profiter du jeu avant le jour de son lancement. Plus précisément, le 27 septembre, mais c’est un avantage exclusif pour ceux qui réservent l’Ultimate Edition du titre. Dans ce lien, vous avez des informations sur tout ce qu’il comprend.

Pour le reste des acheteurs, FIFA 23 sera mis en vente le 30 septembre susmentionné. Disponible sur PC, PS5, PS4, Xbox Series XS, Xbox One et Nintendo Switch (Legacy Edition). Ce nouvel opus promet de révolutionner la saga grâce à des éléments tels que la technologie HyperMotion 2 et les nouvelles fonctionnalités de FUT (Ultimate Team).

