Voici à quoi ressemble Resident Evil Classic Edition, un remake du premier opus avec Unreal Engine 5 créé par un fan

et, un autre jour, nous vous apportons une création impressionnante de la main d’un fan de la saga d’horreur Capcom. Il s’agit de Resident Evil 1 Classic Edition, un remake du premier opus développé avec Unreal Engine 5. Un aperçu de ce à quoi ressemblerait le titre original s’il sortait sur les consoles de nouvelle génération, grâce à une section graphique bien meilleure que ce que nous vu en 1996 (et au remake de GameCube en 2002).

Comme vous pouvez le voir dans la vidéo que nous vous proposons ci-dessous, son créateur (RE Biohazard) s’est concentré uniquement et exclusivement sur l’aspect visuel, en respectant les emplacements du Spencer Mansion, les ennemis, le système de caméra fixe et le reste des éléments caractéristiques qui ont fait de Resident Evil l’une des horreurs de survie les plus populaires de l’histoire.

Où jouer au premier Resident Evil en 2022 ?

Heureusement pour les amateurs de jeux vidéo de saga et d’horreur, il est aujourd’hui très facile d’accéder au premier Resident Evil. Ou du moins, à la version remasterisée du remake qui est arrivée exclusivement sur Nintendo Gamecube en 2022. Il s’agit de Resident Evil HD Remaster, disponible sur PC, PS5, PS4, Xbox Series X | S, Xbox One et Nintendo Switch. De plus, vous pouvez même le trouver sur PS3, Xbox 360 et Wii.

Il s’agit d’une version améliorée et étendue qui ne remplace pas le jeu original. Avec de nouveaux ennemis —ceux Crimson Head…—, des lieux et des énigmes, ainsi qu’une section graphique renouvelée et la possibilité d’adapter le contrôle à un style plus actuel. Quoi qu’il en soit, vous pouvez toujours revenir à profiter de la première version, disponible dans le catalogue PS Plus Extra et Premium (PSX Classic).

En ce qui concerne l’avenir à court terme de la saga, Resident Evil 8 Village Gold Edition arrive le 28 octobre, ce qui apporte avec lui une extension du mode mercenaire et le plus intéressant, le DLC Shadow of Roses. Un peu plus tard, plus précisément le 24 mars 2023, nous avons l’une des sorties les plus attendues de ces dernières années : Resident Evil 4 Remake.

