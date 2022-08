Marvel arrive à FIFA 23 et concevra les cartes FUT Heroes

FIFA 23 et Marvel ont annoncé une collaboration qui transformera les meilleurs joueurs de la planète en véritables super-héros. Lors de sa mise en vente le 30 septembre prochain, le jeu gardera ses bonnes habitudes et mettra les nouveaux FUT Heroes en service, mais il y aura une nouveauté, c’est que lorsque la Coupe du monde du Qatar arrivera, beaucoup de ses cartes seront mis à jour avec une nouvelle version produite par l’usine Stan Lee.

Les versions Coupe du monde célébreront les moments clés de la carrière internationale des joueurs et amélioreront leurs statistiques de base. Ils ne seront pas la seule collaboration de Marvel avec le jeu, car des tifos, des kits, des balles et même une bande dessinée mettant en vedette les joueurs seront également inclus. Les quatre premiers noms confirmés sont Yaya Touré, Park Ji-Sung, Ricardo Carvalho et Claudio Marchisio.

« Cette collaboration entre les deux plus grandes marques de divertissement au monde ramènera certains favoris des fans et célébrera leur statut de héros grâce à certains des merveilleux artistes de Marvel », a déclaré EA dans un communiqué. Tout au long de ce mois et demi qui reste jusqu’à son départ, le reste des noms seront révélés, bien que les rumeurs en indiquent plus d’une vingtaine, avec des titans du calibre de Simeone et Capdevila.

Il semblerait qu’EA Sports aille avec tout dans ce qui sera ses adieux à la saga FIFA. La société nous a promis de franchir la grande porte avec une livraison qui apportera « plus de fonctionnalités, de modes, d’équipes, de ligues et de compétitions que tout autre FIFA jusqu’à présent, y compris le contenu de la Coupe du monde ».

Ces dernières semaines, le jeu a anticipé ses couvertures (historiques, avec le football féminin comme protagoniste) et chez Netcost, après avoir voyagé dans les bureaux de l’équipe à Vancouver, nous avons pu vous dire toutes les clés jouables du dernier opus de la saga.