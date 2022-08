MultiVersus divulgue l’arrivée de deux nouveaux personnages : Black Adam et Stripe, le chef des Gremlins

Le jeu de combat qui rassemble les personnages de Warner Bros. sur le champ de bataille dans le plus pur style Super Smash Bros. ne s’arrête jamais. Si nous savions déjà que la saison 1 de MultiVersus arrive aujourd’hui et que Morty (Rick et Morty) fera ses débuts prochainement, une fuite partagée par de nombreux utilisateurs sur les réseaux sociaux pointe vers les prochains combattants qui rejoindront l’équipe actuelle : rien de plus et rien de moins que Black Adam and Stripe (The Gremlins, le film de 1984 basé sur le livre de Roald Dahl).

Bien que la société n’ait pas encore statué sur la question, au cours de la dernière heure, plusieurs images du Microsoft Store se sont répandues comme une traînée de poudre, dans lesquelles l’affiche promotionnelle MultVersus est représentée par les deux combattants. Au milieu de 2022, nous n’allons pas découvrir la popularité de ces personnages. Black Adam est l’anti-héros de DC Comics, tandis que Stripe (Rayita) l’un des monstres les plus célèbres de l’histoire du cinéma.

La saison 1 de MultiVersus arrive aujourd’hui

A l’heure où j’écris ces lignes, nous nous apprêtons à accueillir ce qui sera la première saison officielle du jeu à bras ouverts. Il s’agit d’une excellente mise à jour qui apporte avec elle une multitude de nouveautés : modifications et ajustements du gameplay, de l’interface et d’autres éléments, correction de différents problèmes techniques et surtout, une montagne de modifications sur les personnages du jeu qui affecteront immédiatement le jeu de chacun. manière de combattre. Dans ce lien, vous avez toutes les informations.

MultiVersus est disponible gratuitement sur PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S et Xbox One ; C’est un jeu gratuit avec des achats intégrés facultatifs. Ou ce qui est pareil, vous pouvez le télécharger et jouer complètement gratuitement. De plus, on vous rappelle qu’un personnage très attendu arrivera dans les prochains jours : Morty.

Source | Morr1sMI dans Twitter