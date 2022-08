God of War Ragnarok revient sur l’histoire de Kratos et Arceus dans une nouvelle vidéo

Rangez vos téléphones portables, débarrassez les tables et sortez une feuille de papier vierge. Nous allons faire un quiz… sur l’histoire de God of War. Et pour ceux qui ont d’abord besoin d’un rappel, Sony vient de publier une vidéo intitulée Midgar Mythos qui résume les principaux événements du voyage de Kratos et Atreus. La meilleure façon de rattraper l’intrigue de 2018 et de se remémorer les batailles avec Baldur, les tensions entre père et fils et les cliffhangers de sa fin, celle dans laquelle on a répandu les cendres de la mère de Loki. Parce qu’il vaut mieux que tout soit frais. Comme la vidéo l’avertit, « Ragnarok arrive ».

Art par Laurits Rask.

Les 9 royaumes de God of War Ragnarok

Ces dernières semaines, Santa Monica Studio et Sony ont également partagé un synopsis officiel de God of War Ragnarok qui ferait tomber les dents de n’importe qui. Rappelons que le jeu clôturera l’arc nordique du personnage, peut-être même toute son histoire, et tout indice sur l’avenir du Fantôme de Sparte est le bienvenu. Le synopsis se lit ainsi :

« De la main de Santa Monica Studio vient la suite du God of War (2018) acclamé par la critique. Le Fimbulvetr est en cours. Kratos et Atreus doivent voyager dans chacun des Nouveaux Royaumes à la recherche de réponses alors que les forces asgardiennes se préparent pour la bataille prophétisée. qui entraînera la fin du monde. En cours de route, ils exploreront d’incroyables paysages mythiques et affronteront des ennemis redoutables, tels que des monstres et des dieux nordiques. La menace de Ragnarok se rapproche de plus en plus. Kratos et Atreus doivent choisir entre leur propre sécurité et celle des royaumes ».

La visite des neuf royaumes vient accomplir l’une des choses les plus exigeantes du précédent God of War, dans laquelle nous nous sommes retrouvés avec du miel sur les lèvres. Tout au long de l’aventure nous n’en visitons que six (Alfheim, Jotunheim, Nidavellir, Muspelheim, Helheim et Midgard), et plusieurs de manière anecdotique (comme c’est le cas à Jotunheim). Yggdrasil, l’Arbre de Vie, mentionnait le reste, mais son accès était fermé. Et ceux qui nous restaient n’étaient pas exactement sans importance : Asgard (le royaume où Thor attendait), Vanaheim (la maison des Vanir, race sœur des Asgardiens) et Svartálfaheim (le royaume des nains).

Espérons que God of War Ragnarok n’économise rien à cette occasion et nous permet de connaître et d’explorer tous les coins de son monde lors de sa mise en vente, ce qu’il fera le 9 novembre prochain de cette année et avec trois éditions collector différentes.