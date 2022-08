Squirrel with a Gun devient viral : ainsi le jeu d’un écureuil qui menace les gens avec une arme à feu

Nous pouvons penser à quelques gros titres et noms de jeux vidéo plus sincères que le titre dont nous parlons aujourd’hui. Un écureuil avec une arme à feu, comme ça sonne. C’est comme ça qu’il s’appelle, c’est exactement ce qu’il propose et dès que son créateur a partagé une jolie vidéo sur les réseaux sociaux, c’est automatiquement devenu un phénomène viral, comme d’autres jeux mettant en vedette des animaux comme Goat Simulator et Untitled Gose l’ont fait à leur époque Games, entre autres. On vous dit à quoi ressemble Squirrel with a Gun, et juste au dessus vous avez le premier trailer de gameplay.

Le GTA des écureuils

Développé avec le tout nouveau Unreal Engine 5, Squirrel with a Gun mise sur la liberté d’action dans une ville et ses environs, avec des mécaniques habituelles du genre bac à sable. On peut négocier avec ses habitants et vaquer à leurs courses, mais on est aussi libre de dégainer une arme, de les menacer et de les dévaliser. Bien sûr, les fusillades ne manquent pas entre l’écureuil protagoniste et la police. De plus, il y a aussi des éléments d’exploration et il faut escalader les bâtiments ; on peut même profiter du recul de l’arme pour se propulser et prendre de la hauteur.

Squirrel with a Gun, le titre n’a pas encore de date de sortie, bien qu’il apparaisse déjà sur Steam et que vous puissiez l’ajouter à votre liste de souhaits. « Bonne question » est la seule chose qui apparaît dans la section de la date de sortie. Quant aux exigences, elles ne sont pas exactement élevées, puisque vous avez juste besoin de 8 Go de RAM, d’un processeur 2,6 GHz, d’une carte graphique NVIDIA RTX 2060 et de 10 Go de stockage disponible.

Ces dernières années, ces types de simulateurs excentriques sont devenus à la mode grâce, en partie, au fait qu’ils sont devenus des phénomènes viraux sur les réseaux sociaux. Goat Simulator est le plus grand exposant, car il a réussi à être une franchise très populaire et nous proposera bientôt son troisième opus : Goat Simulator 3, qui sera présent à la Gamescom 2022 la semaine prochaine.

Source | Écureuil avec une arme à feu