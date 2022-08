Sept ans plus tard, Microsoft avoue le crash de la Xbox One contre la PS4

Début 2016, il y a plus de 7 ans, Microsoft a cessé de proposer les données de ventes Xbox One et s’est concentré sur les chiffres du Xbox Live et de ses services en ligne (Game Pass). Une décision qui signifiait que nous n’étions jamais complètement clairs sur les chiffres de la console, même si nous avions l’intuition qu’elle était à la traîne par rapport à la PlayStation 4 et à la Nintendo Switch. Cependant, le Conseil administratif de défense économique (CADE) du Brésil a « divulgué » un document portant la signature de l’entreprise dans lequel la situation vécue par la plateforme est reconnue pour la première fois :

« Sony a dépassé Microsoft en termes de consoles vendues et de base d’utilisateurs, ayant vendu plus de deux fois plus que Xbox au cours de la dernière génération. » Ainsi lit une déclaration qui apparaît quelques jours après que Sony a confirmé qu’il ne mettrait plus à jour les données PS4, laissant la plate-forme à 117,2 millions, assez pour en faire la quatrième meilleure vente de l’histoire. En tenant compte de ces chiffres, la Xbox One n’a même pas atteint les 58,5 millions de consoles vendues (contre 85,8 pour la Xbox 360). Certains analystes du marché comme Ampère ont toujours souligné qu’il devrait se situer autour de 51 millions, une prédiction désormais étayée par le document du CADE. Un secret de polichinelle qui touche à sa fin.

Nouvelle guerre entre Microsoft et Sony ?

Les numéros Xbox One ne sont pas la seule chose divulguée par l’institution brésilienne ces semaines-ci. Récemment, on a également appris grâce à elle que Sony avait qualifié le rachat d’Activision Blizzard par Microsoft de « pratique anticoncurrentielle ». La firme de Redmond ne s’est pas tue, loin de là, et a accusé son rival de « payer pour empêcher certains jeux de sortir sur Xbox Game Pass ».

« Étant donné que les accords d’exclusivité ont été un élément essentiel de la stratégie de Sony, sa préoccupation quant à la possibilité que le contenu d’Activision soit exclusif est au mieux incohérente », a expliqué Microsoft dans un autre document du CADE. « Cela ne fait que révéler leur peur d’un modèle économique innovant qui propose du contenu de qualité à bas prix aux joueurs, menaçant leur leadership. En effet, la capacité de Microsoft à étendre Game Pass a été entravée par Sony et sa volonté de freiner une telle croissance. Sony verse des redevances à empêcher les développeurs d’ajouter leurs jeux à Game Pass ou à d’autres services d’abonnement. Ils ne veulent pas que les services d’abonnement menacent leur domination du marché.

Après tant d’achats de studios et avec l’émergence de tant de services d’abonnement, l’industrie du jeu vidéo semble connaître un calme tendu dans lequel les puyas et les indices volent. Nous verrons comment la relation entre les deux sociétés évolue et si, par exemple, cela affecte l’apparition de Call of Duty sur les consoles PlayStation.