La saison 1 de MultiVersus arrive aujourd’hui : tous les changements et actualités

Le jeu à la mode qui ajoute des centaines de milliers d’utilisateurs chaque jour est mis à jour cet après-midi pour lancer la saison 1 tant attendue. Ce sera à partir de 19h00 (heure de la France) que nous connaîtrons un changement radical dans MultiVersus , qui marquera l’avenir du titre. En attendant le moment tant attendu, nous passons en revue tous les changements et nouveautés.

MultiVersus Saison 1 : toute l’actu

L’une des principales revendications de la saison 1 est l’inclusion d’un nouveau personnage : Morty, (oui, Rick et Morty, comme c’est évident), mais pour cela, nous devrons attendre le 23 août. Ce qui est important dans la mise à jour de cet après-midi, c’est la multitude de changements et d’ajustements apportés au gameplay, aux personnages et aux modes de jeu.

Nouveaux personnages libres entrant dans la rotation

MultiVersus parie sur un système conçu pour que nous puissions tester tous les personnages. Selon le moment, certains apparaissent gratuits ou payants. Et dans la nouvelle rotation d’aujourd’hui, entrez les éléments suivants : Batman, Arya, Steven et LeBron James.

Changements dans l’interface, les récompenses et le gameplay

Les caractères entrant dans la rotation sont distingués par une icône unique.

Les quêtes saisonnières ont réduit les exigences pour les terminer.

Lorsque la glace est empilée (1), la mobilité est réduite à 15 % (auparavant 20 %). Certains bugs liés à l’état gelé ont également été corrigés.

Ajout d’un aperçu des personnages avant de débloquer le pack correspondant.

Plusieurs correctifs dans les termes (mots) et les textes contextuels et de navigation.

Les récompenses d’expérience Battle Pass ont augmenté leurs exigences: 10 victoires et 5 défaites (jusqu’à présent, elles étaient respectivement de 5 et 3).

Correction d’un bug qui affectait la vitesse de lancement des projectiles.

Correction de quelques bugs affectant les tutoriels.

Il y aura bientôt un deuxième patch avec de tels correctifs.

changements de personnage

Tous les personnages de MultiVersus ont eu des ajustements mineurs sur des éléments tels que les temps de recharge des capacités, la portée de certaines attaques, les valeurs de poids, la mobilité de certains mouvements aériens et divers bugs qui affectaient la façon dont certains combattants jouaient. Par exemple, être touché par Jerry provoque automatiquement un état de blocage temporaire du projectile.

Harley Quinn

Poids augmenté à 44

lapin de bugs

Attaque spéciale au sol réduite : lors de la création d’un tunnel, le précédent disparaît

Attaque aérienne : la récupération a été augmentée

Attaque latérale aérienne : la récupération a été augmentée

Air Neutral Strike : la récupération a été augmentée

Ground Attack Down: Suppression du statut lent du gâteau

Grenat

Attaque spéciale neutre : la chanson démarre plus rapidement

Air Neutral Strike : le recul a été augmenté

Jacques

Down Air Attack : l’attaque ne peut plus être annulée

Attaque au sol : la récupération a été augmentée

James Lebron

Attaque spéciale latérale : élimination de la vague générée lors de son exécution

Down Attack (hors du ballon) : puissance réduite

Attaque latérale au sol : les dégâts combinés ont été augmentés

Air Neutral Strike : portée accrue

Perreno

Attaque spéciale neutre : temps de recharge augmenté

Attaque aérienne : Augmentation de la hitbox

Attaque spéciale en l’air : l’allié ne se fige plus lorsqu’il est exécuté.

Superman

Attaque au sol neutre haut/bas : la récupération a été augmentée

Steven

Frappe neutre aérienne : correction d’un bug d’animation de frappe

Attaque spéciale au sol : augmentation du temps de recharge

hirsute

Attaque spéciale aérienne latérale : la récupération a été augmentée

Attaque spéciale latérale : la récupération a été augmentée

Homme chauve-souris

Attaque spéciale latérale : correction d’un bug qui affectait son exécution

Attaque au sol latérale : récupération accrue

Attaque neutre : temps de recharge réduit

Wonder Woman

Poids augmenté à 76

Attaque spéciale aérienne et terrestre neutre : temps de recharge réduit à 12

Attaque spéciale au sol latérale : plus rapide lors de la sortie du bouclier de projectile

Up Air Attack : correction d’un bug d’animation de frappe

Géant de fer

Attaque spéciale vers le bas : sa puissance a été réduite

Attaque spéciale neutre : la santé grise a été réduite à 3 secondes

Attaque aérienne : ne peut désormais toucher qu’une seule fois le même adversaire

Frappe aérienne neutre : les adversaires affectés sont envoyés plus loin

Ground Up Ground Attack: la santé grise a été réduite à 2 pendant 3 secondes

Velma

Poids réduit à 60

Side Air Special Attack : la distance parcourue a été réduite

Attaque spéciale dans les airs : pile de faiblesse réduite à 2

Attaque spéciale latérale au sol : vie grise réduite à 6 points

Down Air Attack: la récupération a été augmentée

Attaque latérale aérienne : la récupération s’ajoute au mouvement

Attaque air/sol neutre : munitions réduites à 3

arya

Attaque spéciale vers le haut : précision accrue

Up Air Attack : Précision accrue des premiers coups

Attaque latérale au sol : le coup initial ne change pas la vitesse

Attaque au sol : l’esquive est plus rapide lorsqu’elle est exécutée

Finlandais

Attaque spéciale aérienne latérale : la récupération a été augmentée

Attaque spéciale : les dégâts du sac à dos ont été réduits

Attaque au sol : la distance de frappe est désormais relative au temps de charge

Attaque terrestre latérale : la récupération après la première attaque a été augmentée

Source | Multi Versus