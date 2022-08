Genshin Impact fixe une date de sortie pour la version 3.0 et la région de Sumeru

Semaine de mise à jour majeure dans Genshin Impact. HoYoverse a annoncé que la version 3.0 du jeu arrivera ce 24 août, elle s’intitulera « L’aube des mille roses » et ouvrira les portes de la région de Sumeru, la quatrième des sept principales nations de Teyvat. De plus, cette mise à jour introduira l’élément Dendro, le dernier du système à sept éléments de Genshin Impact. Passons en revue tous ses détails :

L’histoire de la région de Sumeru

Située à l’ouest de Liyue, la nation de Sumeru est immense et divisée en deux parties : les forêts et le désert. Les joueurs pourront explorer ses paysages de jungle et les nombreuses colonies situées entre eux, notamment Sumeru City et Port Ormos. Connue sous le nom de Nation de la Sagesse, Sumeru abrite l’institution historique la plus prestigieuse de tout Teyvat : l’Académie Sumeru. C’est une institution fondée par des érudits contemporains de l’ancien archonte Dendro, la reine aînée Rukkhadevata. Bien qu’elle ait été remplacée par la reine mineure Kusanali, la plus jeune des Sept, l’Académie s’est consolidée en tant qu’organe principal du pouvoir civil de la nation, transformant le savoir en une ressource qui doit être strictement gérée.

Nouveaux ennemis et boss

Dans les paysages boisés de Sumeru, nous découvrirons des plantes et des créatures aux caractéristiques polymorphes qui se transforment au contact des éléments Hydro, Pyro ou Electro. Les monstres affectés par ces réactions entreront dans différents états, se battront différemment et laisseront même tomber différents objets lorsqu’ils seront vaincus. De plus, si vous utilisez les nouvelles réactions sur certaines plantes et champignons de l’environnement, vous découvrirez peut-être un effet spécial.

D’autre part, le climat chaud et humide de Sumeru est le milieu idéal pour la prolifération d’une nouvelle espèce : les Fungi. Ces créatures, qui ont une forte ressemblance physique avec les champignons, ont évolué pour pouvoir défendre l’environnement qu’elles habitent. Certains d’entre eux sont même particulièrement territoriaux et agressifs. Un exemple de ceci est le nouveau boss du jeu, le Greenfeather Diremushroom. Autre nouveau boss du jeu, le Regisvid Electro attend patiemment votre arrivée au plus profond des forêts de cette nation verdoyante.

Le nouvel élément Dendro : effets et réactions

L’élément Dendro et ses nouvelles réactions élémentaires seront enfin disponibles en jeu. L’énergie Dendro déclenchera trois réactions : Burn, Bloom et Catalyse, tant qu’elle entre en contact avec les éléments Pyro, Hydro et Electro, respectivement. Pendant le combat, les deux dernières réactions déclencheront à leur tour d’autres réactions. Par exemple, lorsque les éléments Dendro et Hydro sont combinés, la réaction Bloom créera des noyaux Dendro qui explosent après un certain temps, infligeant des dégâts Dendro.

La même chose se produit lorsqu’un noyau Dendro entre en contact avec Pyro, ce qui provoque Crackle et inflige encore plus de dégâts Dendro. Et lorsqu’un Dendro Core entre en contact avec Electro, le Dendro Core se transforme en un projectile enchevêtré capable de poursuivre la cible par lui-même. La combinaison des éléments Dendro et Electro provoque la réaction de catalyse, qui à son tour augmente les dégâts de la prochaine attaque élémentaire Dendro ou Electro. Si un ennemi affecté par la hâte subit des dégâts électro ou Dendro, il déclenchera une réaction d’intensification ou de propagation. Un changeur de jeu pour le système de combat.

Les nouveaux personnages de Genshin Impact 3.0

De nouveaux personnages jouables Dendro seront également disponibles avec la nouvelle version. Les joueurs pourront débloquer le pouvoir Dendro du voyageur en touchant une Statue des Sept de Sumeru et auront la possibilité de recruter deux nouveaux Archers Dendro. Le premier, personnage 5 étoiles, est Tignari, un jeune universitaire au grand cœur qui travaille comme garde forestier. L’attaque chargée et l’ultime de Tignari infligent des dégâts sur plusieurs phases, ce qui les rend parfaits pour déclencher des réactions en chaîne élémentaires liées à l’élément Dendro. L’étudiant de Tignari, Collei, arrivera également dans cette version en tant que nouveau personnage Dendro 4 étoiles. Les voyageurs auront la possibilité de recruter Collei gratuitement via l’événement principal de la version 3.0, appelé « Sculptural Innocence ».

En plus des deux nouveaux personnages Dendro, un nouveau personnage Electro 4 étoiles arrive également : Dori. Dori est un marchand imprévisible de Sumeru qui manie une grande épée. Sa capacité ultime aide les personnages proches à restaurer continuellement la vie et l’énergie élémentaire. Tignari, Collei et Zhongli seront disponibles dans le Gachapon promotionnel dans la première moitié du patch. Dori, quant à lui, apparaîtra avec Ganyu et Sangonomiya Kokomi dans le Gachapon promotionnel pour la deuxième partie de la version 3.0.

Toutes sortes de nouvelles fonctionnalités et optimisations seront également ajoutées avec cette nouvelle extension massive. Les voyageurs pourront obtenir trois nouveaux outils : la bénédiction d’Ashvattha, la lampe à combustion expérimentale et le stabilisateur de pêche pour améliorer la productivité lors de la collecte de bois, de la cuisine et de la pêche. De plus, des ombres colorées ont été ajoutées au jeu pour améliorer encore l’expérience des joueurs lors de leur voyage à travers cette nouvelle nation colorée. Tout cela sera disponible, comme nous l’avons dit, à partir du 24 août et pour les utilisateurs de PlayStation, Android et iOS.