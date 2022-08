Tour de Fantaisie | Codes d’aujourd’hui lundi 15 août 2022 : récompenses gratuites

Tower of Fantasy est le nouveau jeu de mode. Un RPG d’action en monde ouvert avec une esthétique d’anime qui ajoute une montagne de nouveaux joueurs chaque jour. Et tout comme d’autres phénomènes comme Free Fire et Genshin Impact, ses créateurs, Level Infinite, encouragent la communauté avec des codes de récompense gratuits. Voici celles d’aujourd’hui, lundi 15 août 2022.

Codes Tower of Fantasy gratuits pour aujourd’hui lundi 15 août 2022

ILOVETOF – Cadeau exclusif (1)

TOF666 – Cadeau exclusif (1)

TOF888 – Cadeau exclusif (1)

Comment utiliser les codes Garena Free Fire ?

Utiliser des codes de récompense gratuits dans Tower of Fantasy nécessite de suivre un processus très simple. Toutes les 24 heures, ses responsables publient une liste dans laquelle vous recevrez des skins sans frais supplémentaires après les avoir échangés. Vous devez garder à l’esprit que ceux-ci resteront liés à votre ID Garena Free Fire. Ensuite, nous vous laissons avec eux.

La première chose à faire est d’ouvrir le jeu et de vous connecter avec votre compte utilisateur. Ensuite, appuyez sur la touche ALT et cliquez sur l’icône du paquet cadeau. L’étape suivante consiste à entrer dans l’onglet « vous obtiendrez » puis « échanger ». Une zone de texte apparaîtra à droite avec un espace pour saisir le code. Faites-le et appuyez sur « confirmer ». Vous débloquerez la récompense juste là.

Tower of Fantasy est un jeu gratuit (gratuit avec des achats intégrés supplémentaires) disponible sur les appareils PC, Android et iOS. Ci-dessous nous vous proposons les liens de téléchargement pour chaque plateforme.

Configuration minimale et recommandée pour jouer à Tower of Fantasy sur PC

Exigences minimales

Système d’exploitation : Windows 7 64 bits

Processeur : Intel Core i5 ou AMD équivalent

Mémoire : 8 Go de RAM

Carte graphique : NVIDIA GeForce GT 1030

DirectX : version 11

Stockage : 25 Go

Exigences recommandées

Système d’exploitation : Windows 10 64 bits

Processeur : Intel Core i7 ou AMD équivalent

Mémoire : 16 Go de RAM

Graphiques : NVIDIA GeForce GT 1060 6 Go

DirectX : version 12

Stockage : 30 Go