Souvenirs de Namek : les images du nouveau chapitre de Dragon Ball Super avec un twist inattendu

Dragon Ball Super a avancé petit à petit, chapitre par chapitre, mois après mois, l’arc Granola semblant toucher à sa fin. Mais pas autant que nous le pensions, ce dont nous avions déjà mis en garde dans notre revue le mois dernier. À ce moment, une méga attaque du nouvel allié de Goku et Vegeta détruit Gas, grièvement blessé mais inconscient, et encourage Elec et les autres à abandonner leur combat. Mais dans Dragon Ball, que quelqu’un soit sur le sol en train de mourir est un signe que quelque chose va faire, alors nous avons douté. Maintenant, avec les croquis officiels du chapitre qui s’ouvre vendredi prochain, nous savons que les courbes arrivent.

On se souvient que dans une lutte constante pour voir qui est le plus fort de l’univers, Goku a finalement tiré Ultra Instinct et sa nouvelle technique surprenante (déjà utilisée contre Moro) pour attraper Gas, le grand méchant de cette saga, le jeter dans le ciel et Granola l’a brisé avec une attaque chargée. Bien. Que voit-on dans les croquis ? Vous l’avez ci-dessous.

Cliquez sur zoom pour voir les croquis clés en plus grand.

Souvenirs de Namek : le doigt de Freezer ouvre la voie

Dans les croquis officiels publiés par le compte Dragon Ball, nous voyons que Monaito, le Namekian qui s’est occupé de Granola et a rencontré Bardock il y a des années, utilise ses compétences de guérison pour soigner les guerriers Saiyan et son protégé. La bataille a été rude et il est temps de reprendre des forces en attendant de voir ce que vont faire les autres pirates de l’espace : Elec et compagnie.

Il semble qu’ils décident d’abandonner leur petit frère pour tenter de se sauver de ce qui pourrait être un massacre aux mains de Granola, mais vient alors le rebondissement inattendu : un faisceau bleu apparaît qui passe près de Goku, Vegeta, Granola. Et cela traverse le cœur de Monaito. Ce n’est pas la première fois que nous voyons quelque chose comme ça. Ils ont déjà tué Dende sur Namek pour l’empêcher de soigner ses compagnons. C’est arrivé avec Piccolo également sur Namek avant que Freezer ne tue Krillin et que Goku ne devienne super saiyan.

Comment oublier ce doigt…

Un hommage, une façon de tuer des Namekians, qui n’est pas anodin et dont on ne sait pas les conséquences que cela aura. Ou qui a tiré. Nous supposons que Gaz. Mais… Et si ce n’est pas le cas ? Le vendredi 19 août, nous dissiperons tous les doutes.