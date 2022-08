Nouveaux chapitres de mangas et premières d’animes (du 15 au 21 août) : Boruto, One Piece, Dragon Ball Super…

Nous espérons que le voyage à travers le désert la semaine dernière, avec peu de communiqués ou de nouvelles, a au moins servi à prendre des forces, car ces jours-ci, c’est le contraire qui se produira. Préparez-vous car personne ne manquera. Tous les grands shonen de la saison sont de retour et nous allons passer quelques jours de lecture intensive. Black Clover, Chainsaw Man et One Piece. Boruto et Dragon Ball Super. Jujutsu Kaisen et My Hero Academia. Jusqu’à Spy x Family. Sans perdre de temps, voici la liste complète des mangas et anime qui sortent cette semaine sur Manga Plus et Crunchyroll.

Black Clover chapitre 334

Chapitre 334 du manga Black Clover

Manga disponible sur Manga Plus

Le chapitre sera publié le dimanche 21 août à 17h00 (heure locale française)

Boruto chapitre 72

Chapitre 72 du manga Boruto : Naruto Next Generations

Manga disponible sur Manga Plus

Le chapitre sera publié le vendredi 19 août à 17h00 (heure locale française)

Chainsaw Man partie 2 chapitre 103

Chapitre 103 du manga Chainsaw Man

Manga disponible sur Manga Plus

Le chapitre sera publié le mardi 16 août à 17h00 (heure locale française)

dandadan chapitre 69

Chapitre 69 du manga Dandadan

Tous les mangas sont disponibles sur Manga Plus

Le chapitre sera publié le lundi 15 août à 17h00 (heure locale française)

dragon ball super chapitre 87

Chapitre 87 du manga Dragon Ball Super

Tous les mangas sont disponibles sur Manga Plus

Le chapitre sera publié le lundi 19 août à 17h00 (heure locale française)

Jujutsu Kaisen chapitre 194

Chapitre 194 du manga Jujutsu Kaisen

Tous les mangas sont disponibles sur Manga Plus

Le chapitre sera publié le dimanche 21 août à 17h00 (heure locale française)

Chapitre 17 de la toxine du mariage

Chapitre 17 du manga Marriagetoxin

Manga disponible sur Manga Plus

Le chapitre sera publié le mardi 16 août à 17h00 (heure locale française)

My Hero Academia chapitre 363

Chapitre 363 du manga My Hero Academia

Tous les mangas sont disponibles sur Manga Plus

Le chapitre sera publié le dimanche 21 août à 17h00 (heure locale française)

One Piece chapitre 1057

Chapitre 1057 du manga One Piece

Tous les mangas sont disponibles sur Manga Plus

Le chapitre sera publié le dimanche 21 août à 17h00 (heure locale française)

Spy x Family chapitre 67

Chapitre 67 du manga Spy x Family

Tous les mangas sont disponibles sur Manga Plus

Le chapitre sera publié le dimanche 21 août à 17h00 (heure locale française)

aoashi épisode 19

Boruto : Naruto Next Generations épisode 263

Anime disponible sur Crunchyroll

Le chapitre sera publié le dimanche 21 août à 11h00 (heure locale française)

Kingdom #4 épisode 20

One Piece épisode 1030