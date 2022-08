La saison 5 de Stranger Things se concentrera sur le groupe principal ; il sera difficile de reproduire un autre phénomène comme celui d’Eddie Munson

La saison 5 de Stranger Things est très attendue parmi les millions de fans de la série Netflix, et que la fin de la quatrième saison est encore fraîche. Une issue qui a fait beaucoup parler tant pour sa qualité, que pour le phénomène déclenché par le personnage préféré de beaucoup : Eddie Munson, incarné par Joe Quinn (Game of Thrones). Personne ne pouvait s’attendre au degré de popularité atteint, pas même ses créateurs, qui ne voient rien de clair qu’il est possible de le répéter, sachant que la cinquième saison sera la fin de la série.

Dans une interview sur Indie Wire – reprise par le médium Collider – Ross et Matt Duffer ont été réticents à introduire de nouveaux personnages dans l’arc final de la série. Pourtant, leurs déclarations laissent entendre qu’ils aimeraient le faire : « nous faisons tout notre possible pour résister et pouvoir nous concentrer sur le groupe de personnages originaux », expliquent-ils.

La difficulté de reproduire le phénomène d’Eddie Munson

« Chaque fois que nous introduisons un nouveau personnage, nous veillons à ce qu’il soit intégré à la narration, comme c’est le cas avec Eddie Munson. Nous avons un grand casting de personnages, et chaque instant que nous passons avec un nouveau, cela leur prend du temps, donc nous sommes très, très prudents quand il s’agit de le faire », disent-ils. Car contrairement à d’autres inclusions, Eddie est devenu le personnage préféré de la communauté pour de nombreuses raisons : sa relation avec les protagonistes, sa participation à la bataille contre Vecna, son lien avec la musique et Metallica… Son truc était d’arriver et d’embrasser le saint

Une fin comme prévu

Stranger Things 4 Volume 2 a mis fin à la guerre contre Vecna… pour l’instant. Dans ce lien, vous pouvez découvrir -sans spoilers- ce que nous en avons pensé. Une belle saison qui nous a donné envie de plus; La saison 5 est une réalité, et bien qu’elle soit encore tôt, on connaît déjà quelques détails prometteurs à son sujet, comme le fait que l’on va voir des sauts dans le temps.

