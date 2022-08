Capcom s’inscrit au TGS 2022 : date, heure et jeux confirmés lors de l’événement

THQ Nordic Showcase, Gamescom 2022… Les sociétés de jeux vidéo ne se reposent même pas pendant les vacances, les événements se succèdent et très bientôt nous allons vivre une nouvelle édition de l’un des plus populaires qui existe : le Tokyo Game Show 2022 (TGS pour les amis ). Et même si cela semble encore tôt, nous avons déjà une entreprise qui a confirmé son calendrier avec des jeux, des dates et des heures pour la foire. C’est Capcom, et les titres choisis sont —pour l’instant— Street Fighter 6, Exoprimal, Mega Man Battle Network Legacy Collection et Monster Hunter Rise : Sunbreak.

Date et heure de l’événement Capcom au TGS 2022

Notez le lendemain dans votre agenda : jeudi 15 septembre. La cérémonie d’ouverture de la société japonaise au Tokyo Game Show 2022 aura lieu à 16h00 (heure de la France). Ci-dessous, nous vous proposons le calendrier complet pour de France, l’Amérique latine et les États-Unis.

France () : à 16h00

De plus, le vendredi 16 août à 17h00 (heure de la France), Capcom diffusera un streaming dédié exclusivement à Street Fighter 6, le nouvel opus tant attendu de la saga de combat qui a récemment confirmé la présence de deux nouveaux personnages : Kimberley et Juri. Dans ce lien, vous avez toutes les informations sur les deux combattants.

Source | Capcom ; via Gematsu