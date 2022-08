Le nouveau Alone in the Dark arrive très bientôt selon la base de données du PlayStation Store

L’annonce d’Alone in the Dark n’a laissé personne indifférent : c’est un retour tant attendu, puisque l’œuvre originale est un jeu vidéo très apprécié des amateurs d’horreur ; l’un des plus acclamés de tous les temps. Et dès qu’on apprécie la bande-annonce, la question à un million de dollars est très claire : quelle est sa date de sortie ? THQ Nordic n’a pas commenté la question, mais PlayStation Game Size, le compte qui analyse la base de données du PlayStation Store, a indiqué que le jeu est prévu pour février 2023.

La réinvention d’un véritable mythe d’horreur de survie

Sorti en 1992, Alone in the Dark a été le grand instigateur de la formule que l’on connaît depuis tant d’années sous le nom de survival-horror. Exploration, combat, gestion des ressources, une histoire terrifiante et un cadre fantastique. Un ensemble d’ingrédients que l’on a ensuite commencé à voir dans les jeux d’horreur en tous genres : Resident Evil, Dino Crisis, Echo Night, Silent Hill, Project Zero, Eternal Darkness : Sanity’s Requiem, Clock Tower, Rule of Rose… La liste est pratiquement sans fin, et elles doivent toutes beaucoup au travail d’Infogrames.

Dans ce lien, vous avez la bande-annonce complète, dans laquelle vous pouvez voir des sections d’action à la troisième personne, avec une caméra sur l’épaule similaire à celles de Resident Evil 2 Remake et The Evil Within, entre autres. Certaines énigmes et parties d’exploration sont également appréciées, dans lesquelles on perçoit que nous aurons une liberté d’action dans les environnements extérieurs qui entourent le manoir. Sans aucun doute, l’une des grandes incitations à y jouer sera de comparer chaque élément avec ceux du titre original.

En l’absence d’officialité des entreprises impliquées, la seule chose dont nous sommes sûrs est que la base de données du PlayStation Store suggère que la date de sortie de Alone in the Dark pointe vers février 2023.

Source | Taille du jeu PlayStation en Twitter