Tempest Rising, THQ Nordic annonce un RTS futuriste d’inspiration classique

Si la plus grande joie venant de THQ Nordic ces dernières heures concernait le retour du séminal Survival Horror Alone in the Dark, la surprise est venue d’une carte cachée en stratégie en temps réel, un genre aussi connu sous le nom de RTS. Et c’est que, si nous savions déjà, d’après les annonces antérieures à la récente conférence, que des titres de ce type avec un cadre médiéval arrivaient, nous ignorions complètement que nous voyagerions également vers d’autres planètes.

Tempest Rising et le RTS d’inspiration classique

Mais Tempest Rising ne fait pas que voyager dans l’espace, il voyage aussi dans le temps. Son inspiration vient, selon ses auteurs, des heures dorées du genre dans les années 90 et au début des années 2000. C’était l’époque des classiques comme Starcraft, Age of Empire, Warcraft et Command and Conquer.

Et c’est ce dernier, le classique développé par Westwood Studios, qui sert d’inspiration principale au jeu THQ Nordic. Bien sûr, il s’agit de viser haut. Tout est pour se souvenir (peut-être écolo ?) des heures glorieuses d’un genre qui triomphait dans les ordinateurs de l’époque.

Vous savez déjà ce qui nous attend. Environnement de guerre, construction de bases, escarmouches, combats acharnés dans lesquels la vie numérique est laissée pour compte, gestion des troupes, des véhicules et des armes… Et le tout avec une perspective aérienne avec une touche isométrique qui nous permet, comme un jeu de société, d’avoir une vue globale de la carte du jeu afin de mieux piloter notre stratégie.

La mauvaise nouvelle est que nous devons encore attendre. Le jeu THQ Nordic en collaboration avec 2B Games n’atteindra pas nos foyers avant l’année prochaine. En principe, ce sera pour PC, la maison habituelle du genre RTS. On verra ensuite s’il parvient à redonner de l’éclat à un genre qui n’aurait jamais dû le perdre.

