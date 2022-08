Règlement de plusieurs millions de dollars entre Unity et l’armée américaine

Nous savons que les jeux vidéo vont bien au-delà de l’industrie culturelle et de divertissement la plus puissante de la planète. Nous avons déjà consacré un article dans celui-ci, votre magazine, dans lequel nous parlions de son expansion illimitée dans d’autres médias et disciplines comme la psychologie, l’architecture, l’éducation ou la médecine.

Bien sûr, nous avons également mentionné comment les gouvernements de différents pays, avec les États-Unis et la Russie en tête, ont utilisé notre médium bien-aimé pour recruter des cadets, former leurs troupes et, finalement, traiter leurs séquelles traumatisantes après les conflits.

Eh bien, nous lisons dans Kotaku que Unity, par l’intermédiaire de la société technologique CACI, a conclu un contrat de plusieurs millions de dollars avec le gouvernement américain. Son moteur graphique bien connu servira de base aux simulateurs et autres programmes à la poursuite de la sécurité du pays, fournissant l’armée et l’agence de défense.

Tout n’est pas fête dans l’entreprise. Il y a des salariés qui ont remis en cause ce type d’accord qui représente un carrefour moral. Et ça doit être compliqué de développer des programmes qui vont servir à s’entraîner à la vraie guerre.

Il semble plus que prouvé par de multiples études que les jeux vidéo commerciaux ne sont pas liés à des actes violents, également qu’ils servent à former des compétences et des compétences générales. Dans ce cas, le second sera utilisé pour pervertir le premier. Une manière d’unir le virtuel et le réel d’une manière certes discutable sur le plan moral. C’est le signe des temps, comme on dit. Qu’en pensez-vous chers lecteurs ? Nous aimerions connaître votre avis dans un cas aussi délicat que celui-ci.

