Sega confirme que Sonic Frontiers ne sera pas retardé ; il y a de « grandes attentes » pour le jeu

Les fans de Sonic qui craignent que Sonic Frontiers n’ait toujours pas précisé de date de sortie peuvent se reposer tranquillement : Sega insiste sur le fait que le jeu ne sera pas retardé, donc sa sortie est toujours prévue pour fin 2022. La déclaration provient d’une réunion consacrée à l’exercice fiscal résultats de la société japonaise.

Makoto Takahashi et Koichi Fukazawa de Sega ont non seulement garanti qu’ils ne sont pas en mesure de soulever un retard ; Ils ont également assuré avoir de « grandes attentes » tant pour le jeu que pour le prochain film. Un jeu qui, soit dit en passant, sera présent à la Gamescom 2022 (ici on vous dit quand c’est, à quelle heure et comment le regarder en ligne)

Sonic 3 The Movie : il va falloir s’armer de patience

Le troisième film de Sonic a une date de sortie dans les salles du monde entier : ce sera le 20 décembre 2024. L’attente sera longue, mais les fans lui ont fait confiance, en raison du passage réussi —et surprenant, pour beaucoup— de le hérisson à travers le cinéma ces dernières années. Sans aller plus loin, Sonic 2 The Movie est le film de jeu vidéo le plus rentable de tous les temps aux États-Unis. Et ses followers ont plusieurs dates inscrites dans le calendrier pour l’avenir : dans cet article, vous avez des informations sur toutes les séries et tous les films Sonic.

Pour en revenir à Sonic Frontiers, le jeu est confirmé pour PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et Nintendo Switch. La date de sortie, encore indéterminée, reste comme prévu : elle arrivera dans la dernière ligne droite de 2022. Si vous voulez profiter de la saga et ne voulez pas attendre, vous pouvez toujours en profiter pour découvrir —ou rejouer— le premiers versements, disponibles dans la compilation Sonic Origins.

Source | Tondre; via VCG