Magic devra patienter encore un peu : Hogwarts Legacy annonce son report et sortira en 2023

Les fans d’Harry Potter vont devoir s’armer de patience et patienter un peu plus longtemps que prévu, puisque le très attendu Hogwarts Legacy a confirmé son report et sera finalement mis en vente le 10 février 2023 (à l’origine, son arrivée était prévue pour Noël ce an). « Nous avons besoin d’un peu plus de temps pour vous offrir la meilleure expérience de jeu possible », déclare son studio responsable dans un bref communiqué partagé sur ses réseaux sociaux.

Rôle, action et beaucoup de magie

WB Games Avalanche a opté pour une aventure qui réunit des éléments d’exploration, d’action et de RPG, se déroulant dans un monde ouvert limité à Poudlard ; nous pouvons explorer différents endroits autour de lui, tels que la ville de Pré-au-Lard ou la forêt sombre. Le protagoniste, un étudiant en magie que nous pouvons créer à notre image et à notre ressemblance grâce à un éditeur de personnages, se lancera dans « une aventure dangereuse indicible pour découvrir une vérité cachée du monde magique ». Les décisions que nous prenons auront une influence sur le développement de l’histoire du joueur.

Au cours des dernières semaines, nous vous avons communiqué de nouveaux détails sur le jeu, tels que tous les sorts que nous aurons à notre disposition (Lumo, Protego, Petrificus Totalus et bien d’autres). De plus, dans le cas de la PS5, l’étude a confirmé qu’ils avaient mis toute la viande sur le gril pour profiter de DualSense et de ses principales fonctions telles que les déclencheurs adaptatifs et les vibrations haptiques. Par exemple, la vibration sera plus forte du côté droit de la manette, puisque ce sera l’extrémité avec laquelle le personnage lancera des sorts magiques. Nous avons également eu l’occasion de voir à quoi ressemblent les uniformes de chaque maison.

Hogwarts Legacy arrivera sur PC, PS5, PS4, Xbox Series X | S, Xbox One et Nintendo Switch le 10 février 2023. Dans ce lien, vous avez toutes les informations sur les différentes éditions qui seront disponibles.

