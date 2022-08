Hideo Kojima se souvient de PT (Silent Hills): 8 ans se sont écoulés depuis la démo qui a terrifié le monde

Il y a 8 ans, nous n’avions pas à spéculer ou à faire des vœux sur le retour de Silent Hill, l’une des sagas d’horreur par excellence des jeux vidéo, avec la permission de Resident Evil. Car à cette époque, il y avait un nouvel épisode officiellement confirmé : Silent Hills, avec Norman Reedus (The Walking Dead, Death Stranding) comme protagoniste et le charismatique Hideo Kojima à la barre, aux côtés de Guillermo del Toro. Tout a commencé avec PT, la démo jouable qui nous a tous donné la chair de poule… et qui s’est ensuite soldée par l’annulation du titre.

Beaucoup ne peuvent pas oublier que le 12 août 2014, le moment où nous avons pu entrer dans cet étage mystérieux, percer ses mystères et voir nos visages avec Lisa, la grande femme énigmatique qui est devenue le cauchemar de tous les joueurs. Et aussi dans celui de Hideo Kojima lui-même, qui a tenu à rappeler son huitième anniversaire sur ses réseaux sociaux.

Pourquoi était-ce si effrayant ?

La démo, qui ne ferait pas nécessairement partie ou un échantillon de Silent Hills susmentionné, a réussi à nous envelopper dans un environnement des plus étranges : de nombreuses personnes ont admis ressentir une véritable terreur en jouant. L’environnement photoréaliste, le calme avant la tempête dans une expérience décontractée sur le papier, jusqu’à ce que les choses se passent… la présence de Lisa, le traitement sonore, les événements aléatoires et la façon de progresser dans le jeu en effectuant certains mouvements et actions ont donné lieu à un phénomène de masse. L’échantillon de ce qui peut être réalisé, avec très peu.

PT est actuellement indisponible et impossible d’accès. Les seuls qui peuvent continuer à en profiter sont ceux qui l’ont téléchargé depuis les serveurs du PlayStation Store avant son retrait. Mais, que nous l’ayons installé sur notre PS4 ou non, l’important est que nous ne l’oublierons jamais. Si vous l’avez manqué et que vous êtes curieux, ne manquez pas la vidéo dans laquelle nous passons en revue son histoire.

